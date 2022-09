Lần bị thương khiến di chứng đeo bám Nữ hoàng Anh hàng thập kỷ

Hàng chục năm sau ca phẫu thuật đầu gối, Nữ hoàng Anh buộc phải dùng đến gậy vì không thể tự đi lại.

Ngày 8/9, Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời trong yên bình tại cung điện Balmoral. Chỉ cách đó vài giờ, dân chúng nước Anh và thế giới đều dõi theo, lo lắng cho sức khỏe của vị vua trì vị lâu nhất nước Anh. Bởi việc Điện Buckingham ra thông báo về sức khỏe của Nữ hoàng Elizabeth II hôm 8/9 được đánh giá là điều bất thường. Các bác sĩ cũng bày tỏ “quan ngại” về sức khỏe của nữ hoàng, đồng thời đề xuất bà nên được theo dõi y tế.

Nữ hoàng Anh đã có sức khỏe dẻo dai trong nhiều năm. Tuy nhiên, đến những năm trị vì cuối cùng, sức khỏe của bà yếu đi thấy rõ và gần như không thể tự đi lại. Không ít lần bà bất ngờ nhập viện vì di chứng của căn bệnh đau đầu gối hàng chục năm.

Nữ hoàng Elizabeth và Hoàng thân Philip thăm Thủ tướng Ấn Độ Pandit Nehru ở Delhi năm 1961. Ảnh: Telegraph.

Lần bị thương gây ảnh hưởng đôi chân

Ngày 13/1/2003, Điện Buckingham cho biết Nữ hoàng Elizabeth II đã trải qua ca phẫu thuật để loại bỏ phần sụn bị rách ở đầu gối phải và những vết thương trên mặt. Các bác sĩ tại tại Bệnh viện King Edward VII cho biết bà sẽ hoạt động trở lại bình thường sau vài tuần.

Theo CBS News, ca phẫu thuật kéo dài 45 phút và nữ hoàng buộc phải được gây mê toàn thân.

Chỉ cách đó một tháng, bà bị căng dây chằng ở đầu gối phải và buộc cần gậy chống để đi lại. Đây là hậu quả để lại sau khi nhà vua bị thương trong chuyến thăm Newmarket, ở Suffolk, miền Đông nước Anh, trước lễ Giáng sinh.

Cung điện cho biết nữ hoàng đã nhập viện ngay trong đêm. Ca phẫu thuật nhỏ do bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình của nữ hoàng, ông Roger Vickers, thực hiện. Sau khi xuất viện, bà nghỉ ngơi tại điền trang hoàng gia Sandringham trong hai tuần.

Cũng chính vì lần bị thương này mà sức khỏe đầu gối của bà luôn gặp nhiều vấn đề. Đây là lần đầu tiên Nữ hoàng Anh xuất hiện trong tình cảnh phải chống gậy. Và mãi sau này, đến tháng 10/2021, hình ảnh này tái xuất hiện, cho thấy lần bị thương năm 2003 đã ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe của nữ hoàng như thế nào.

Nữ hoàng Elizabeth II đến thăm cộng đồng người Maori ở Gisborne, New Zealand năm 1970. Ảnh: Reginald Davis.

Lần đầu tiên nhập viện là vì nhổ răng khôn

Trước ca phẫu thuật năm 2003, Nữ hoàng Anh đã phải nhập viện vì hai vấn đề y tế khác.

Năm 1982, bà phải nhập viện khi nhổ răng khôn. Theo New York Times, Nữ hoàng Elizabeth II đã được đưa vào Bệnh viện King Edward VII và nhổ một chiếc răng khôn.

Người phát ngôn của Điện Buckingham cho biết nữ hoàng "ở trạng thái sức khỏe tốt nhất và ca chỉnh nha diễn ra tốt đẹp".

Đây là lần đầu tiên Nữ hoàng Elizabeth II phải nhập viện. Bà sinh 4 người con và tất cả đều được hỗ trợ y tế tại cung điện.

Theo AP, năm 1994, Nữ hoàng Elizabeth II bị gãy cổ tay trái khi chú ngựa mà bà đang cưỡi bị vấp ngã. Theo người phát ngôn của Điện Buckingham, tai nạn xảy ra ở dinh thự Sandringham của nữ hoàng, cách London 70 dặm về phía Bắc.

"Khi nữ cưỡi ngựa vào thứ 7 như thường lệ, con ngựa bị vấp ngã và bà ngã theo, gây gập cổ tay trái", người phát ngôn nói và tiết lộ nữ hoàng bị gãy xương vảy.

Tai nạn này được cho là không nghiêm trọng nhưng gây bất tiện. Ban đầu, cổ tay trái nữ hoàng bị bầm tím mà cho đến 24 giờ sau, bà mới được chẩn đoán đã bị gãy xương cổ tay. Phần bị thương phải bó bột trong vài tuần và rất may là Nữ hoàng Elizabeth II thuận tay phải.

Nữ hoàng Elizabeth II và gia đình sau buổi lễ Tạ ơn đánh dấu sinh nhật lần thứ 80 của bà (năm 2006). Ảnh: AP.

Lần nhập viện đầu tiên sau 10 năm

Theo Guardian, ngày 4/3/2013, chuyến đi Rome bị hủy bỏ khi quốc vương (lúc này 86 tuổi) nhập viện King Edward VII ở London như "biện pháp phòng ngừa" liên quan các triệu chứng của bệnh viêm dạ dày ruột.

Đây là lần nhập viện đầu tiên của bà sau 10 năm, kể từ ca phẫu thuật đầu gối phải vào năm 2003. Chính vì vậy, sự kiện này khiến thế giới xôn xao.

Theo CNN, viêm dạ dày ruột là tình trạng viêm niêm mạc của dạ dày và ruột. Theo CDC Mỹ, bệnh này còn được gọi là “bệnh cúm dạ dày”, nhưng nó không phải do virus cúm gây ra.

Giáo sư, tiến sĩ Corey Siegel, bác sĩ tiêu hóa tại trường Y Geisel thuộc Đại học Dartmouth, cho biết căn bệnh này thường do virus gây ra và có thể lây. Nhưng nó cũng có nguồn gốc từ vi khuẩn do thức ăn hoặc người khác truyền sang.

Sau những sự cố y tế nói trên, sức khỏe của nữ hoàng được cho là khá tốt. Tuy nhiên, từ năm 2021, tình trạng sức khỏe của bà có những chuyển biến xấu.

Ngày 20/10/2021, Nữ hoàng Elizabeth II đến Bệnh viện King Edward VII ở London để kiểm tra sơ bộ, sau đó ở lại qua đêm và trở về Lâu đài Windsor vào trưa hôm sau. Đây là lần đầu tiên bà nhập viện kể từ năm 2013.

Các bác sĩ sau đó khuyên nữ hoàng nên nghỉ ngơi hai tuần. Cung điện cho biết Nữ hoàng "tinh thần vẫn tốt". Dù vậy, theo New York Times, một nguồn tin giấu tên am hiểu vấn đề tiết lộ nữ hoàng "vô cùng mệt mỏi" do cố gắng để bản thân bận rộn sau khi Hoàng thân Philip qua đời hồi tháng 4/2021.