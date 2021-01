Lampard từ chối so sánh Werner với Torres

Thuyền trưởng Chelsea khẳng định Werner đang trải qua quãng thời gian hòa nhập khó khăn, nhưng sẽ sớm lấy lại phong độ để có sự nghiệp ấn tượng tại Stamford Bridge.

"Tôi không muốn so sánh Werner với bất kỳ ai. Câu chuyện của mỗi người là khác nhau. Fernando Torres đã có khoảng thời gian khó khăn ở đây nhưng cũng giành chức vô địch Champions League. Do đó, tôi nghĩ chúng ta không nên so sánh quá nhiều", HLV Frank Lampard chia sẻ ở buổi họp báo trước trận gặp Leicester rạng sáng 20/1 (giờ Hà Nội).

Ông nói: "Những gì chúng tôi cần làm lúc này là tạo ra môi trường tốt nhất để Werner phát huy hết khả năng. Ai cũng sẽ trải qua những khoảnh khắc tồi tệ dù bạn có tập dứt điểm hàng nghìn lần hay không. Song, khi đối mặt với những khó khăn như vậy, bạn vẫn phải tiếp tục nỗ lực".

Werner bỏ lỡ cơ hội khi đối mặt thủ môn Fulham. Ảnh: Reuters.

Torres từng là một trong những hợp đồng bom tấn của Chelsea. Song, tiền đạo người Tây Ban Nha ghi 45 bàn sau 172 lần ra sân vì phong độ sa sút và chấn thương. Werner cũng chuyển đến Chelsea với mức phí 53 triệu euro hè 2020. Tuy nhiên, anh đang trải qua chuỗi 10 trận tịt ngòi tại Premier League.

Chiến lược gia người Anh cho biết: "Werner cũng cần sự hỗ trợ ở xung quanh. Cậu ấy luôn ngẩng cao đầu và tập trung. Nhiệm vụ của tôi là bố trí nhân sự xung quanh Werner và mang lại cho cậu ấy sự tự tin. Werner không tình cờ ghi được nhiều bàn ở những mùa giải trước. Cậu ấy làm được điều đó nhờ tiềm năng to lớn của mình".

"Khoảng thời gian khó khăn lúc này chỉ là một giai đoạn ngắn mà tôi tin là khởi đầu cho một sự nghiệp tuyệt vời của Werner tại Chelsea. Tôi không nghi ngờ gì về điều đó. Tôi chỉ hy vọng mọi người xung quanh cũng có thể nhìn nhận như vậy", ông khẳng định.

Phong độ kém cỏi của Werner và Kai Havertz buộc Lampard phải cất bộ đôi tân binh này lên ghế dự bị ở trận gặp Fulham. Tiền đạo người Đức được trao cơ hội ở cuối trận, nhưng bỏ lỡ tình huống đối mặt thủ môn đối phương. Chelsea chơi hơn người và áp đảo từ hiệp hai, nhưng phải nhờ đến khoảnh khắc tỏa sáng của Mason Mount để giành chiến thắng 1-0.