Lampard có thể chấm dứt sự hỗn loạn ở Chelsea?

Frank Lampard có cơ hội sửa sai sau nhiệm kỳ đầu tiên thất bại tại sân Stamford Bridge với tư cách huấn luyện viên trưởng.

Lampard được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền của Chelsea đến hết mùa 2023/24. Ảnh: Reuters.

Gần 2 tuần qua, Chelsea tạo ra sự hỗn loạn quanh chiếc ghế HLV trưởng. Cách Chủ tịch Todd Boehly bổ nhiệm và sa thải Graham Potter chỉ trong 6 tháng khiến ông nhận nhiều chỉ trích. Lampard là giải pháp tình thế phù hợp vào thời điểm hiện tại. Cá nhân cựu danh thủ người Anh cũng phải chấp nhận hiện thực rằng bản thân ông cũng cần trau dồi thêm khả năng cầm quân. Nếu giúp Chelsea chơi tốt, đó có thể là bước ngoặt trong sự nghiệp huấn luyện của HLV 44 tuổi này.

Lampard là phương án ngắn hạn

Trước khi trở lại Chelsea, Lampard bị Everton sa thải khi thua 11 trong tổng số 14 trận cầm quân. Sean Dyche, người kế nhiệm của Lampard, lập tức giúp Everton cải thiện màn trình diễn. Lampard từng trải qua nỗi đau tương tự khi dẫn dắt Chelsea ở mùa 2020/21. Ông bị cựu Chủ tịch Roman Abramovich sa thải vào tháng 1/2021 và người kế nhiệm Thomas Tuchel giúp "The Blues" vực dậy nhanh chóng. Thậm chí, Chelsea còn vô địch Champions League đầy bất ngờ thời điểm đó.

Năng lực của Lampard bị nghi ngờ sau thất bại ở Chelsea lẫn Everton. Nhưng khác biệt của HLV 44 tuổi này so với Potter nằm ở chỗ Lampard am hiểu văn hóa bóng đá ở Chelsea. Với 648 lần ra sân, 211 bàn và hàng loạt danh hiệu, cựu tiền vệ này nhận được sự nể trọng của người hâm mộ "The Blues".

Independent đánh giá Lampard giỏi giao tiếp hơn Potter. Cái uy của HLV 44 tuổi này có thể tạo ra khác biệt. Những cầu thủ từng không hài lòng với cách làm việc của Potter sẽ phải tôn trọng Lampard, một huyền thoại của CLB.

"Trở lại Chelsea là quyết định dễ dàng", Lampard chia sẻ trong ngày ra mắt đội bóng cũ. "Tôi hiểu rất rõ về đội bóng, sân tập cũng như hội CĐV ở đây. Tôi muốn cám ơn vì được trao cơ hội".

Nhiều cầu thủ từng làm học trò cưng của Lampard tại Chelsea vẫn còn trụ lại đội bóng. Kai Havertz đóng vai trò quan trọng trên hàng công "The Blues". Thiago Silva và Ben Chilwell vẫn là sự lựa chọn đáng tin cậy ở hàng thủ. Mason Mount, cầu thủ được đồn đoán là có thể chia tay Chelsea vào cuối mùa này, có cơ hội vực dậy sự nghiệp khi Lampard tái xuất. Điều này giúp HLV 44 tuổi này dễ truyền đạt ý tưởng hơn.

Lampard phải giúp cải thiện màn trình diễn của Chelsea sau chuỗi kết quả tồi tệ gần đây dưới thời Potter. Nếu có thể giúp các học trò chơi tự tin và chấm dứt được sự hỗn loạn trong phòng thay đồ, đó sẽ là thành công lớn của Lampard. Ngoài ra, đây còn là cơ hội để cựu tiền vệ người Anh khôi phục danh tiếng và khẳng định bản thân vẫn là một sự bổ nhiệm đáng tin cậy của các CLB Premier League khác.

Chelsea vẫn còn mục tiêu để phấn đấu ở mùa này. "The Blues" cách trận chung kết Champions League 4 trận. Nhưng việc phải gặp nhà đương kim vô địch Real Madrid ở tứ kết là thử thách khó với Chelsea. Tại Premier League, Chelsea kém top 4 đến 14 điểm. Telegraph nhận định "The Blues" nên thực tế và việc giành vé dự Europa League mùa sau có thể được xem là thành công.

Lampard phải chứng tỏ thất bại ở nhiệm kỳ đầu tiên ở Chelsea chỉ là tai nạn. Ảnh: Reuters.

Chelsea cần tham vọng hơn

Lampard có thể là giải pháp ngắn hạn của Chelsea để làm ổn định phòng thay đồ. Nhưng "The Blues" cần những lựa chọn tham vọng hơn nếu muốn cạnh tranh những danh hiệu. Julian Nagelsmann, Luis Enrique hay Mauricio Pochettino đều là những HLV đã kiểm chứng được năng lực và đang chờ cơ hội tái xuất. Antonio Conte và Jose Mourinho, những người cũ của Chelsea, cũng được cho là nằm trong tầm ngắm của Chủ tịch Boehly.

Sau 10 tháng từ khi doanh nhân người Mỹ tiếp quản đội bóng, "The Blues" chi 600 triệu bảng và trải qua 3 đời HLV khác nhau. Nhưng sự bất ổn vẫn còn đó. Chelsea cần một HLV có chiến lược phát triển bài bản và khoa học, một người biết cách xây dựng kế hoạch dài hạn.

Nhưng bất kỳ HLV mới nào cũng cần thời gian để thích nghi với cách làm việc của giới chủ Mỹ. Tuchel và Potter là nạn nhân của Boehly. Khả năng thành công của Lampard cũng là dấu hỏi lớn. Christian Heidel, Giám đốc Thể thao của Mainz, từng gay gắt cho rằng "chủ sở hữu của Chelsea không biết gì về bóng đá". Quan điểm này được đưa ra hồi tháng 9/2022 và cho đến hiện tại, Boehly cùng cộng sự chưa tạo đủ chiến tích để bẻ lại lời chỉ trích đó.