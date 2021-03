Lamborghini Urus với gói độ carbon màu xanh lạ mắt

Động cơ của chiếc Urus được can thiệp bởi Gintani - hãng độ hiệu suất cho siêu xe danh tiếng tại Mỹ. Sau khi Gintani can thiệp, chiếc Urus này có công suất lên đến 800 mã lực, tăng 159 mã lực so với xe nguyên bản. Hệ thống ống xả được Voodoo Industries thay đổi ở phần cổ ống xả để cho ra âm thanh to hơn.