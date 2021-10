Lamborghini Huracan lao xuống hồ nước do nhầm lẫn của tài xế tại Áo

Vụ tai nạn xảy ra tại Áo khiến siêu xe Lamborghini Huracan bị hư hỏng nặng, may mắn không có thiệt hại về người.

Thông thường, việc nhầm lẫn chân ga và chân phanh thường xảy ra trên những mẫu xe sử dụng hộp số tự động. Đặc biệt với những mẫu siêu xe hiệu suất cao, hậu quả để lại thường khá nặng nề.

Mới đây, một vụ tai nạn nghiêm trọng của một chiếc siêu xe do việc nhầm lẫn chân ga và chân phanh đã xảy ra tại Áo. Theo báo cáo của cảnh sát sở tại, "nạn nhân" là một chiếc Lamborghini Huracan được cầm lái bởi một tài xế 31 tuổi, đi cùng một hành khách 40 tuổi. Sự việc xảy ra tại một bãi đậu xe ven hồ Mondsee, Áo.

Lamborghini Huracan là "nạn nhân" mới nhất của việc nhầm lẫn chân ga và chân phanh. Ảnh: Carscoops.

Sau khi người bạn rời khỏi xe, trong lúc quay đầu chiếc Huracan để cố gắng đưa xe vào bãi đỗ, tài xế đã nhầm lẫn chân ga và chân phanh. Kết quả là chiếc siêu xe Italy lao khỏi rào chắn khoảng 15 mét trước khi rơi xuống hồ.

"Siêu bò" chìm xuống nước nhưng may mắn là người lái đã thoát ra được và bơi vào bờ. Người bạn đi cùng nhanh chóng liên lạc cho cơ quan chức năng và sơ cứu cho tài xế. Sau đó tài xế được đưa đến một bệnh viện ở thành phố Vocklabruck.

Theo chia sẻ từ bệnh viện này, tài xế không gặp những chấn thương nghiêm trọng. Cảnh sát địa phương cũng hài hước đăng tải bài viết về vụ tai nạn.

Cụ thể, cảnh sát sở tại miêu tả vụ tai nạn như một buổi casting, nhằm tìm kiếm người "kế nhiệm" Daniel Craig cho nhân vật James Bond trong loạt phim đình đám về điệp viên 007. Trong tập phim The Spy Who Loved Me, điệp viên 007 đã sử dụng chiếc Lotus Esprit như tàu ngầm có thể lặn dưới nước.

Về phần chiếc Huracan, xe bị chìm dưới nước khoảng cách 5 m và cần đến 3 giờ để trục vớt với sự trợ giúp của 5 thợ lặn, xe cẩu cùng một số dụng cụ chuyên dụng.

Nhiều khả năng chủ nhân phải chi trả số tiền lớn để phục dựng chiếc Huracan về trạng thái ban đầu. Ảnh: Carscoops.

Lamborghini Huracan LP610-4 sử dụng động cơ hút khí tự nhiên V10, dung tích 5.2L, sản sinh công suất tối đa 610 mã lực tại 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn 560 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Với hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh, Huracan có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 3,2 giây và 0-200 km/h trong 9,9 giây và vận tốc tối đa 325 km/h.

Lamborghini Huracan có giá khởi điểm từ 210.000 USD tại Áo. Thông thường, chi phí sửa chữa xe bị ngập nước không hề rẻ, đặc biệt số tiền này có thể cao gấp nhiều lần đối với những mẫu siêu xe.

Tại Việt Nam, Huracan là dòng xe mang thương hiệu "bò tót" được ưa chuộng thứ hai sau Aventador với số lượng khoảng 15 chiếc, bao gồm cả nhập khẩu chính hãng và không chính hãng, cùng nhiều phiên bản như LP610-4, LP580-2 và EVO.