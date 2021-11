'Lamb' - luật nhân quả sau câu chuyện giữa người và cừu

Hãng A24 nổi tiếng với những bộ phim độc đáo, nhưng “Lamb” có lẽ là tác phẩm kỳ quặc và mơ hồ nhất từ trước tới nay.

Thể loại: Chính kịch, kinh dị

Đạo diễn: Valdimar Jóhannsson

Diễn viên: Noomi Rapace, Hilmir Snær Guðnason, Björn Hlynur Haraldsson

Đánh giá: 7/10

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

“Người ta nói rằng bây giờ có thể du hành thời gian được đấy”.

Lamb mở đầu bằng cuộc trò chuyện lặng lẽ giữa cặp vợ chồng Ingvar (Hilmir Snær Guðnason) và Maria (Noomi Rapace). Bộ phim hé lộ rất ít về quá khứ của họ. Cuộc thoại giữa hai người là một cách tinh tế ngụ ý rằng cả hai đang bị gặm nhấm bởi nỗi mất mát. Du hành thời gian, nói cách khác, là nguyện cầu rằng họ có thể trở về quá khứ thời điểm trước khi nỗi đau ập đến và thay đổi cả hai mãi mãi.

Bộ phim của hãng A24 mở ra cuộc sống cô độc của một gia đình mất con sống giữa vùng thảo nguyên lạnh lẽo rộng lớn của Iceland. Kể từ khi bi kịch xảy ra, họ chìm trong nhịp lao động câm lặng. Lái máy kéo, chăn nuôi cừu, phơi quần áo, dọn dẹp, rồi ngả lưng trong bóng đêm.

Một sinh vật nửa người nửa cừu được sinh ra trong đàn cừu của Maria và Ingvar. Họ đặt tên “đứa trẻ” là Ada, đem Ada về nhà chăm sóc.

Hạnh phúc của sự chiếm đoạt

Có hàng loạt tình tiết mơ hồ, Lamb đẩy người xem vào thế khó khi phải tự suy đoán ý nghĩa của bộ phim. Ngay từ đầu hình ảnh của Ada đập vào mắt khán giả đã gây ra sự chia rẽ: người thì nói rằng một sinh vật đầu cừu thân người thật quái đản.

Người khác, khi chứng kiến Maria dịu dàng tết vòng hoa đặt lên đầu Ada lại cho rằng đó là một “đứa bé” ngây thơ.

Thông thường những đứa trẻ kỳ lạ trên màn ảnh được khắc họa nghiêng hẳn về một trong hai sắc thái: hoặc là quỷ dữ, hoặc là vô tội. Trong Rosemary’s Baby, đứa trẻ là hiện thân của Satan. Sweet Tooth của Netflix lại là series về những đứa trẻ lai động vật vô tội trốn chạy khỏi âm mưu độc ác của người lớn.

Hầu hết khi đi được nửa chặng đường, khán giả sẽ đoán định được vai trò của đứa bé, tính cách của chúng và chọn cho mình “phe” để hoặc tin tưởng, hoặc sợ hãi.

Trong khi đó, nhân cách của Ada trong Lamb gần như là một tờ giấy trắng. Một khuôn mặt cừu không có biểu cảm, không biết nói, hầu như tĩnh lặng là câu đố cho chúng ta hiểu được bộ phim muốn nói gì.

Điều đó có vẻ như không quan trọng với đạo diễn Valdimar Jóhannsson. Thứ mà họ muốn nói tới phải chăng chính là lòng tham của con người. Bất luận nạn nhân là gì, là đồng loại, là thiên nhiên, chúng ta có xu hướng chiếm đoạt cho mình. Maria và Ingvar – chìm đắm trong nỗi khổ đau – đã cố tình gây ra nỗi đau khác để bản thân được an ủi. Họ cướp Ada khỏi cừu mẹ, xóa dấu vết của quá khứ Ada hòng giữ cô bé là của riêng mình.

Hạnh phúc ngắn ngủi mà cả hai có là hạnh phúc tạm bợ, thứ tình cảm vay mượn và tước đoạt.

Cuối cùng cái kết xảy đến, như tuyên ngôn nhân quả mà có thể nói rộng ra về mối quan hệ giữa con người và thế giới. Nếu chúng ta chỉ biết lấy mà không biết cho đi, đến một ngày ta sẽ phải trả giá.

Chất siêu thực từ hình ảnh đến diễn xuất

Bổ sung cho một cốt truyện khó hiểu của Lamb là phần hình ảnh xa lạ của một đất nước Iceland xa xôi. Không phải tự nhiên mà hòn đảo giáp cực Bắc thường xuyên được chọn là địa điểm quay video ca nhạc, phim ảnh.

Với đồng cỏ trải dài hút mắt, những dải núi đen, núi lửa và gió tuyết gào thét, Iceland đem đến cảnh tượng lạ lùng như một nơi không thuộc về Trái Đất.

Ống kính của nhà quay phim Eli Arenson bắt lấy những khoảnh khắc lạc lõng của Maria và Ingvar khi họ như là những cư dân duy nhất trên vùng núi cao mịt mù. Thiên nhiên càng rộng lớn bao nhiêu, con người càng trở nên nhỏ bé. Điều đó khiến nỗi đau của hai vợ chồng thêm nhức nhối.

Phải nhắc đến phần diễn xuất của dàn cast người và động vật trong phim. Ngôi sao của loạt The Girl with the Dragon Tattoo (Cô Gái Có Hình Xăm Rồng), Noomi Rapace không chỉ nổi danh khắp Bắc Âu mà còn thành công tại Hollywood. Thường xuyên xuất sắc trong các vai diễn gai góc, nữ diễn viên tìm thấy sự lôi cuốn trong một dự án kỳ lạ như Lamb.

Khoảng trống mà các nhân vật người không thể lấp đầy đã có các diễn viên động vật bổ sung. Lamb không nhân hóa những con vật trong phim, thay vào đó để chúng xuất hiện một cách tự nhiên.

Nhờ kỹ xảo, huấn luyện và cách bắt thời điểm mà người xem có thể thấy rõ tính cách của từng sinh vật. Chú chó chăn cừu khôn ngoan và trung thành. Con mèo lãnh đạm. Bầy cừu sợ sệt và rõ là có gì đó không ổn với chúng.

Trong sự tĩnh lặng của vùng núi cao, những loài vật tưởng như cũng có tâm tư riêng.

Trong khi diễn xuất và kỹ xảo điện ảnh rất đáng khen ngợi, Lamb vẫn là một bộ phim khó xem bởi nội dung kỳ lạ. Vài người sẽ ngẫm nghĩ về bài học mà họ rút ra sau cái kết ám ảnh của bộ phim.

Người khác sẽ cảm thấy khó hiểu. Dù gì đi nữa, một bộ phim độc đáo khiến người xem phải suy ngẫm và tranh cãi vẫn là một dự án đáng trân trọng. A24 tiếp tục chứng minh hãng là nhà bảo trợ cho sáng tạo nghệ thuật trong bối cảnh phim ảnh đang dần đi vào lối mòn tại Hollywood hiện nay.