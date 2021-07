Làm việc tại nhà hiệu quả hơn với Điện Quang Smart Home

Lắp đặt Điện Quang Smart Home sẽ giúp bạn tập trung hơn để làm việc tại nhà hiệu quả, đồng thời mở ra không gian sống hiện đại và tràn đầy cảm hứng.

Trong thời điểm dịch Covid diễn biến phức tạp, làm việc và học tập tại nhà đang dần trở nên phổ biến. Bên cạnh những lợi ích thấy rõ, nhiều người lại rơi vào tình trạng làm việc tại nhà không hiệu quả vì nhiều lý do.

Khó tập trung khi làm việc tại nhà

Làm việc từ xa là giải pháp được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để bảo vệ sức khỏe cho nhân viên, góp phần hạn chế lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Lợi ích của hình thức này là bạn được tự chủ hơn về thời gian đi lại cũng như làm việc, thoải mái phân bổ công việc từ xa, không gặp nhiều áp lực. Tuy nhiên, làm việc tại nhà cũng có một số hạn chế như cùng lúc phải giải quyết việc nhà, chăm sóc con cái, quản lý nhà cửa…, nhiều người cảm thấy làm việc tại nhà kém tập trung, năng suất công việc giảm sút.

Chị Tuyết Lan - nhân viên văn phòng TP.HCM - chia sẻ: “Nhiều lần tôi vừa ngồi vào bàn làm việc thì con quấy khóc, phải đứng dậy dỗ và chơi với con. Chưa kể, tôi còn phải vừa làm việc vừa canh thời gian nấu nướng, dọn dẹp, ăn uống… nên cảm thấy không tập trung”.

Một trong những bí quyết quan trọng để làm việc tại nhà hiệu quả là thiết lập cho mình không gian làm việc và học tập để bản thân cảm thấy thoải mái, từ đó tăng sự hứng thú và khả năng tập trung.

Chị Ngọc Yến (khách hàng TP.HCM) chia sẻ đã lắp đặt giải pháp Điện Quang Smart Home và cảm thấy cuộc sống tiện nghi hơn. Các thiết bị trong nhà từ đèn, TV, quạt, máy lạnh, rèm cửa, đến khóa và hệ thống cảm biến, hệ thống cảnh báo khẩn cấp… đều được kết nối trên một nền tảng, hỗ trợ gia đình chị thao tác điều khiển dễ dàng.

"Vợ chồng tôi có thể dùng app điện thoại, bố mẹ già có thể dùng nút bấm di động, công tắc còn con nhỏ thì điều khiển bằng giọng nói. Ngoài ra việc lắp đặt, sửa chữa cũng dễ dàng”, chị Yến cho biết.

Điện Quang Smart Home mang đến trải nghiệm tiện lợi, hiện đại cho người dùng khi làm việc tại nhà.

Trải nghiệm Điện Quang Smart Home

Có nhiều lý do khiến mọi người không hứng thú khi làm việc tại nhà. Một trong những nguyên nhân là lỡ quen với nhịp làm việc công ty/văn phòng, thậm chí quen với ánh sáng. Với Điện Quang Smart Home, ánh sáng sẽ được điều chỉnh phù hợp với môi trường làm việc và theo sở thích của người dùng.

Thay vì phải tìm kiếm chiếc remote để tắt hay vặn nhỏ tivi trong trạng thái bực tức khi trẻ nhỏ trong nhà mải chơi để không đúng vị trí hay tìm chiếc remote để tăng giảm nhiệt độ máy lạnh trong nhà hoặc đứng lên kéo rèm cửa để thư giãn. Khi lắp đặt Điện Quang Smart Home, người dùng có thể ngồi tại chỗ và ra lệnh bằng giọng nói, app điện thoại, nút bấm, công tắc kịch bản… để hệ thống thực hiện các tác vụ như tắt mở, điều khiển tivi, bật tắt đèn, loa, quạt, điều khiển máy lạnh tăng/giảm nhiệt độ trong nhà, kéo rèm…

Hệ thống kịch bản phong phú, các kịch bản đảm bảo an ninh, an toàn được phát triển dựa trên tính ứng dụng thực tiễn, thiết kế phù hợp với thói quen sinh hoạt của người Việt.

Giải pháp Smart Home của Điện Quang giúp không gian sống trở nên hiện đại, an toàn hơn.

Hệ thống Điện Quang Smart Home còn có ưu điểm hoạt động khi Internet bị yếu hoặc mất, phù hợp với tình trạng kết nối mạng không ổn định tại Việt Nam. Đây là điểm khác biệt lớn với nhiều hệ thống khác, kể cả thế giới.

Để bạn và gia đình an toàn hơn, hệ thống Điện Quang Smart Home cảnh báo nguy hiểm bằng cảm biến trong những trường hợp nhà có khói, nước tràn, cảnh báo khóa cửa, cảnh báo SOS trong trường hợp khẩn cấp. Ban công được lắp đặt hệ thống an toàn cho trẻ em, giúp bạn an tâm hơn khi bận rộn giải quyết việc công sở hoặc làm việc nhà.

Với những thao tác đơn giản giúp quản lý năng lượng hiệu quả, tiết kiệm, an toàn, giải pháp Điện Quang Smart Home góp phần mang đến môi trường sống hiện đại, tiện nghi cho cả gia đình.Việc lắp đặt giải pháp này sẽ góp phần giúp bạn làm việc tại nhà năng suất hơn trong giai đoạn dịch Covid -19.