Lầm tưởng phổ biến về thời điểm ăn trái cây

Ăn trái cây sai thời điểm không chỉ làm giảm tác dụng của chúng mà còn có thể dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa, gây hại sức khỏe.

Trái cây là một phần của chế độ ăn uống cân bằng. Tất cả chúng ta đều nhận thức được lợi ích của trái cây đối với sức khỏe. Ăn chúng hàng ngày cải thiện hệ tiêu hóa, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, duy trì huyết áp cũng như bảo vệ chống lại các tế bào gây ung thư.

Tuy nhiên, nói đến thời điểm tốt nhất để ăn trái cây, chúng ta thường bối rối. Để có được những lợi ích cho sức khỏe và tránh những tác dụng phụ, mọi người nên tiêu thụ chúng đúng số lượng và đúng thời điểm.

Quan niệm sai lầm về thời điểm ăn trái cây

Theo Healthline, rất nhiều thông tin sai lệch về dinh dưỡng lan truyền trên internet. Một chủ đề phổ biến là thời điểm tốt nhất để ăn trái cây. Có nhiều tuyên bố về thời điểm và cách thức bạn nên tiêu thụ trái cây, cũng như những người nên tránh hoàn toàn. Dưới đây là 3 lầm tưởng phổ biến về thời điểm tốt nhất để ăn trái cây và sự thật của nó.

Quan niệm 1: Không nên ăn trái cây trong bữa ăn

Đây là một trong những lầm tưởng phổ biến nhất về thời điểm ăn trái cây. Nhiều người cho rằng ăn trái cây trong bữa ăn làm chậm quá trình tiêu hóa, khiến thức ăn tích tụ trong dạ dày và lên men hoặc thối rữa. Thậm chí, điều này còn gây ra đầy hơi, khó chịu và một loạt các triệu chứng tiêu hóa khác.

Điều này chỉ đúng với ý ăn trái cây trong bữa ăn thực sự làm giảm tiêu hóa do chất xơ có trong chúng, nhưng không có bất kỳ bằng chứng khoa học nào khẳng định các vấn đề còn lại. Do đó, quan niệm trên không hoàn toàn đúng. Trái cây giúp bạn no lâu hơn và cung cấp năng lượng cho cả ngày, nhưng không khiến thức ăn bị tích tụ lại trong dạ dày vô hạn.

Nhiều người nghĩ rằng ăn trái cây trong bữa ăn có thể làm chậm quá trình tiêu hóa. Ảnh: Vijaytelugu.

Quan niệm 2: Người bệnh tiểu đường nên ăn trái cây 1-2 giờ trước hoặc sau bữa ăn

Có người cho rằng người bệnh tiểu đường thường có vấn đề về tiêu hóa, muốn cải thiện hệ tiêu hóa phải ăn hoa quả trước hoặc sau bữa ăn ít nhất 1-2 tiếng. Tuy nhiên, tuyên bố này thiếu bằng chứng khoa học.

Khi bạn ăn trái cây riêng lẻ, hàm lượng carbs và đường trong trái cây có thể đi vào máu với tốc độ nhanh hơn. Điều này có thể gây hại cho những người mắc bệnh tiểu đường. Khi bạn ăn một thứ gì đó, dạ dày sẽ hoạt động như một ổ chứa và chỉ thải một lượng nhỏ thức ăn vào ruột non để dễ tiêu hóa.

Vì vậy, bạn phải kết hợp trái cây với bữa ăn chính hoặc bữa ăn nhẹ giàu protein, chất xơ hoặc chất béo thay vì ăn chúng riêng lẻ. Điều này có lợi cho những người mắc bệnh tiểu đường vì lượng đường nhỏ hơn được hấp thụ tại một thời điểm có thể chỉ làm tăng lượng đường huyết tổng thể ít hơn.

Quan niệm 3: Không nên ăn trái cây sau 14h

Nhiều người khẳng định rằng ăn trái cây sau 14h chiều làm tăng lượng đường trong máu và cơ thể không có đủ thời gian để ổn định mức tăng như vậy trước khi đi ngủ, do đó, dễ dẫn đến tăng cân. Tuy nhiên, điều này không đúng sự thật.

Khả năng dung nạp carbs của cơ thể có thể dao động trong ngày, nhưng những thay đổi này không đủ để ảnh hưởng tỷ lệ trao đổi chất tổng thể.

Ngoài ra, khẳng định rằng ăn trái cây sau 14h chiều dẫn đến tăng cân cũng không đúng. Mặc dù tỷ lệ trao đổi chất giảm khi bạn ngủ, cơ thể vẫn đốt cháy calo.

Thời điểm nên và không nên ăn trái cây

Theo India Times, một số người nói rằng buổi sáng là thời điểm tốt nhất để ăn trái cây. Logic mà họ đưa ra là ăn trái cây khi bụng đói giúp cải thiện tiêu hóa, duy trì cân nặng, giải độc các hệ thống cơ thể và ngăn ngừa một số bệnh liên quan béo phì. Trong khi đó, nhiều người khác cho rằng buổi chiều là thời gian tốt nhất để ăn trái cây.

Tuy nhiên, những quan điểm này không được hỗ trợ bởi bất kỳ bằng chứng khoa học nào. Lý do hợp lý duy nhất cho thời gian được đề xuất như vậy là ăn trái cây vào buổi chiều hoặc buổi sáng làm tăng lượng đường trong máu và kích hoạt hệ thống tiêu hóa của bạn.

Thực tế là chúng được tiêu hóa tốt hơn khi bụng đói và cung cấp nhiều năng lượng cần thiết vào buổi sáng để bắt đầu ngày mới. Nếu ăn trái cây vào đầu ngày, bạn sẽ năng động và làm việc hiệu quả cả ngày.

Ăn trái cây trước và sau khi tập thể dục sẽ giúp ích cho quá trình tập luyện và hồi phục của bạn. Ảnh: Shapemagazine.

Ăn trái cây trước khi tập luyện có thể cung cấp năng lượng nhanh chóng cho cơ thể để thực hiện quá trình tập luyện. Trong khi đó, sau khi tập luyện, cơ thể sẽ mất đi năng lượng và không thể có món ăn nhẹ nào tốt hơn trái cây để lấy lại năng lượng tức thì. Nhiều năng lượng, ít calo, giàu khoáng chất và chất xơ, trái cây giúp bạn bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho quá trình luyện tập và hồi phục của cơ thể.

Trong khi đó, trước khi đi ngủ là thời điểm được khuyến cáo không nên ăn trái cây. Nguyên nhân là điều đó có thể làm tăng lượng đường trong máu và khiến bạn thức trắng cả đêm.

Đây cũng là lý do nhiều chuyên gia sức khỏe cũng gợi ý bạn nên ăn tối trước khi đi ngủ ít nhất 2-3 tiếng. Ăn tối ngay trước khi ngủ có thể dẫn đến khó tiêu, chua và đầy hơi.