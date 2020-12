Làm tóc không chỉ cần đẹp mà còn phải an toàn cho sức khỏe

Trong talkshow "Làm đẹp an toàn - xu hướng thời đại", các diễn giả đã chia sẻ những thay đổi về quan niệm làm đẹp, trong đó yếu tố an toàn được đề cao.

Thợ làm tóc là một trong những nghề có môi trường làm việc độc hại do phải tiếp xúc với hóa chất hàng ngày trong thời gian dài. Việc đứng hàng giờ để thực hiện các thao tác làm đẹp cũng để lại hệ lụy với sức khỏe. Từ phía khách hàng, để có một mái tóc đẹp, họ cũng phải ngồi hàng giờ để thực hiện các quy trình, dẫn đến cảm giác mệt mỏi.

Thấu hiểu trăn trở đó, Công ty Intermak Việt Nam và thương hiệu thiết bị salon cao cấp Takara Belmont, Nhật Bản đã tổ chức talkshow về làm đẹp an toàn. Tại đây, các nhà tạo mẫu và nhà cung cấp đã bày tỏ mong muốn mang đến cho người tiêu dùng những dịch vụ, sản phẩm an toàn, cũng như sự thoải mái, an tâm khi tới salon làm đẹp.

Các chuyên gia trao đổi về xu hướng làm đẹp an toàn với công nghệ Nhật Bản.

Việc làm đẹp an toàn cho sức khỏe - trong đó có làm tóc - ngày càng được quan tâm. Theo đó, người tiêu dùng và các nhà tạo mẫu có xu hướng lựa chọn các sản phẩm, thiết bị chất lượng cao để cải thiện khía cạnh chăm sóc sức khỏe cho khách hàng. Trong các tên tuổi trang thiết bị cho salon, Takara Belmont là thương hiệu uy tín, mang đến những sản phẩm chất lượng và an toàn cho sức khỏe.

Các thiết bị của Takara Belmont là thành quả quá trình nghiên cứu và phát triển lâu đời. Tuân thủ công nghệ và tiêu chuẩn Nhật Bản trong sản xuất, hãng mang đến các sản phẩm chất lượng cao, an toàn cho người sử dụng. Mỗi sản phẩm là sự kết hợp của lớp vỏ da mềm mại, cắt may tỉ mỉ và kết cấu bền vững bên trong. Quy trình kiểm tra độ bền nghiêm ngặt và lặp đi lặp lại liên tục. Takara Belmont có bộ 172 tiêu chí để đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi phân phối ra thị trường.

Giường ghế gội Lunar Swing - sản phẩm cao cấp của Takara.

Tại các salon tóc, “thư giãn” tuy chỉ là một trạng thái nhưng đang dần trở thành yếu tố không thể thiếu. Hơn một thập kỷ nghiên cứu và phát triển, Takara Belmont đã thành công xây dựng công nghệ “Head spa”. Tất cả thiết bị của hãng dễ dàng tạo sự thư giãn và thoải mái nhất cho khách khi tới salon. Các thiết bị này luôn hướng tới chăm sóc toàn diện trong mỗi dịch vụ.

Đơn cử, hơi sương và nhiệt ấm trên máy hấp tóc Spa mist vừa giúp dưỡng chất thẩm thấu vào da đầu và tóc, vừa giúp khách hàng thấy thư giãn, kích thích lưu thông máu. Trong khi đó, các dòng ghế và giường gội của Takara Belmont luôn tập trung nâng đỡ cơ thể. Sản phẩm được thiết kế để bảo vệ cột sống và vùng cổ - vai - gáy, tạo sự thư giãn và thoải mái nhất trong suốt quá trình làm đẹp.

Khách mời trải nghiệm sản phẩm tại talkshow.

Đại diện Công ty Cổ phần Intermak Việt Nam - đơn vị phân phối sản phẩm của Takara Belmont - cho biết: "Xu hướng làm đẹp nói chung và làm tóc nói riêng hiện nay là đặt tiêu chí an toàn lên hàng đầu. Không chỉ giới hạn ở các sản phẩm chăm sóc, làm tóc, các thiết bị hỗ trợ quá trình làm tóc cũng liên tục được cập nhật công nghệ, cải tiến để đem lại hiệu quả và an toàn tối ưu".

Tại buổi talkshow, nhà cung cấp này đã giới thiệu 4 dòng sản phẩm mới với tính năng nổi bật, chú trọng đến sức khỏe và trải nghiệm của cả nhà tạo mẫu tóc và khách hàng.

Trong đó, máy hấp tóc Spamist II sử dụng công nghệ sóng siêu âm tạo ra hàng triệu hạt sương nhỏ và mềm mại, dễ dàng thẩm thấu vào da đầu và tóc. Máy vừa giúp người dùng thư giãn, vừa chăm sóc tóc toàn diện. Còn máy làm tóc RollerBall F có công nghệ xử lý tóc bằng tia hồng ngoại từ xa, với thành phần cacbon tinh khiết đến 99,8%, đem lại hiệu quả cao và giảm tác động đến người sử dụng.

Ghế cắt Rabbit Captian II sử dụng chất liệu và kiểu dáng góc nghiêng, giúp khách hàng ngồi làm tóc trong một thời gian dài không bị mỏi lưng, bảo vệ cột sống và mang đến sự thoải mái cho cả thợ và khách.

Ngoài ra, ghế D-stool Clear và các loại ghế xoay khác cho phép thợ làm tóc di chuyển dễ dàng và linh hoạt, thoải mái sáng tạo và thăng hoa trong quá trình phục vụ khách hàng.

Các sản phẩm ghế Rabbit Caption II, Choco và Spa Mist.

Tại sự kiện, các nhà tạo mẫu, chủ salon đã có khoảng thời gian trải nghiệm và tìm hiểu đa dạng sản phẩm trước khi quyết định đầu tư cho salon mình hay không. Phần lớn đánh giá cao sản phẩm Takara, nhờ những ưuđiểm vượt trội như độ bền vượt thời gian, thiết kế tinh tế, sang trọng và đẳng cấp nhất trên thế giới.

Một chủ salon chia sẻ tại sự kiện: "Những sản phẩm của Takara ứng dụng công nghệ cao, rất hợp với xu hướng làm đẹp hiệu quả và an toàn hiện nay. Tất cả đều có tính năng phong phú trong một thiết kế nhỏ gọn và tinh tế. Đầu tư vào các sản phẩm này là rất xứng đáng".