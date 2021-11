Làm thế nào mà Kendall Jenner trở thành siêu mẫu đắt giá nhất thế giới

Hơn 13 năm trôi qua, Kendall Jenner từ ngôi sao truyền hình nhanh chóng thăng hạng trong giới người mẫu và hiện kiếm được hàng triệu USD từ công việc của mình.

Kendall Jenner lần đầu tiên giành được danh hiệu "siêu mẫu được trả lương cao nhất thế giới" vào năm 2018 khi Forbes đưa ra bài báo khẳng định rằng cô đã kiếm được 22,5 triệu USD trong năm đó. Theo L'Officiel, tin tức đã có tác động sâu rộng trong lĩnh vực người mẫu, tạo ảnh hưởng và trở thành một phần nội dung của truyền thông xã hội.

Ngành công nghiệp người mẫu từng được cai trị bởi những người đã đạt được thành công nhất định và có vị thế. Ở thế hệ tiếp theo, được mệnh danh là "người mẫu điển hình" nhờ lượng người theo dõi khổng lồ trên mạng xã hội, Kendall Jenner là người dẫn đầu. Sự nghiệp của cô được ghi dấu ấn bởi những thành tích khủng và gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, "triều đại" của Kendall Jenner báo hiệu sự chuyển dịch, hướng tới những người có ảnh hưởng với tư cách là nhà tiếp thị và tránh xa cách làm truyền thống.

Các dấu mốc trong sự nghiệp

Sự quan tâm đến làng mẫu của Kendall Jenner nảy nở năm cô 14 tuổi. Khi đó, mẹ Kris Jenner đã giúp cô ký hợp đồng với Wilhelmina Models vào năm 2009. Kendall Jenner nhanh chóng đăng ký buổi biểu diễn đầu tiên làm người mẫu cho hãng thời trang Forever 21. Cô cũng có buổi chụp bìa đầu tiên với tạp chí American Cheerleader năm 2012.

Kendall Jenner chụp hình cho tạp chí American Cheerleader và hãng thời trang Forever 21. Ảnh: L'Officiel.

Đến năm 2013, cô đã sẵn sàng chuyển sang lĩnh vực thời trang cao cấp. Người mẫu chụp hình ảnh cho Miss Vogue Australia, lên bìa tạp chí Harper's Bazaar Arabia và ký hợp đồng với Society Management.

Một năm sau, Kendall Jenner gây được sự chú ý rộng rãi cho sự nghiệp người mẫu khi cô bước vào buổi trình diễn thời trang cao cấp đầu tiên với Marc Jacobs. Người mẫu 19 tuổi khi ấy diện áo xuyên thấu gây xôn xao trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, điều này giúp cô thu về nhiều "đơn đặt hàng" hơn trên báo in và đường băng. Kể từ đó, cô tuyên bố thích "khoe vòng một".

Cùng năm đó, Kendall Jenner đầu quân cho Chanel, Balmain, Tommy Hilfiger cùng nhiều thương hiệu khác. Cô đã trở thành đại diện chính thức của Estée Lauder và đã lên trang bìa cho cả tạp chí Interview và LOVE.

Dù liên tục tuyên bố việc là người nhà Kardashian thực sự cản trở sự nghiệp của mình, nhiều người tin rằng sự nổi tiếng trên truyền hình thực tế đã giúp Kendall Jenner nổi lên nhanh chóng trong ngành, đặc biệt là trong thời đại mà người mẫu có thể được thuê chỉ nhờ vào số lượng người theo dõi trên mạng xã hội.

Vào năm 2019, Kendall Jenner nói với Vogue Australia: "Nhiều người cho rằng vì tôi xuất thân từ gia đình nổi tiếng nên tôi dễ dàng tiến xa trong ngành. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại".

Mối quan tâm đến làng mẫu của Kendall Jenner thường xuyên được đề cập trong chương trình Keeping Up With the Kardashians. Cô từng được chú ý khi bước ra khỏi một buổi huấn luyện trình diễn vào năm 2011 vì "chán" nghề. Ngoài ra, cô cũng bị tố không coi trọng nghề như những người mẫu khác.

Song dù gắn bó với thế giới truyền hình thực tế, sự nghiệp của Kendall Jenner không ngừng thăng hoa.

Vào năm 2015, Kendall Jenner một lần nữa đầu quân cho Marc Jacobs, cũng như Vera Wang, Alexander Wang, Fendi và nhiều nhà mốt khác. Cô tiếp tục xuất hiện trên các tạp chí ở Mỹ và nước ngoài. Đồng thời cô ký hợp đồng với Calvin Klein Jeans, trở thành gương mặt đại diện cho chiến dịch của hãng.

Bên cạnh đó, ngôi sao truyền hình còn xuất hiện trong show diễn của Victoria's Secret với bộ nội y thêu màu xanh lam.

Kendall Jenner tham gia vào show của Tommy Hilfiger (năm 2014) và Victoria's Secret (năm 2015). Ảnh: L'Officiel.

Trong những năm sau , Kendall Jenner đã tham gia nhiều buổi chụp hình thời trang, đến nỗi thật khó để lướt qua tờ tạp chí hay bước xuống con phố đầy biển quảng cáo mà không nhìn thấy khuôn mặt cô. Các thành viên của vương triều gia đình Kardashian, chị em nhà Hadid, Cara Delevigne... cũng thống trị không ít sàn diễn thời trang.

Cú ngã đầu đời

Sự nghiệp của Kendall Jenner gặp khó khăn lớn đầu tiên vào năm 2017. Khi đó, cô xuất hiện trong một quảng cáo đồ uống gây tranh cãi. Người mẫu sinh năm 1995 sử dụng nước giải khát để làm hòa giữa các sĩ quan cảnh sát và những người biểu tình. Quảng cáo này bị chỉ trích vì đã tầm thường hóa các cuộc biểu tình chống lại sự tàn bạo của cảnh sát, đặc biệt vì nó ảnh hưởng đến người Mỹ gốc Phi.

Theo bài viết của ELLE, đoạn video này đã "tàn phá" Kendall Jenner, mặc dù cô "có quyền phê duyệt quảng cáo trước khi nó được phát hành". Bên cạnh đó, điều khoản của hợp đồng đã yêu cầu Kendall Jenner không được đưa ra bình luận về vụ việc.

Quảng cáo đã được gỡ bỏ sau làn sóng phản ứng dữ dội. Kendall Jenner xin lỗi trên chương trình truyền hình. Trong khi đó, các chị gái của cô khuyên nhủ rằng "scandal đầu tiên" là cơ hội để Kendall Jenner học hỏi.

Cú vấp đầu tiên là cơ hội để Kendall Jenner trưởng thành hơn. Ảnh: The Verge.

Người có thu nhập hàng đầu trong ngành

Năm sau, Kendall Jenner được công bố là người có thu nhập cao nhất trong ngành. Dấu hiệu này cho thấy phản ứng dữ dội chỉ là tạm thời.

Kể từ đó, cô đã xuất hiện trên hầu hết tạp chí lớn của Mỹ, trở thành một nhân vật chính trong tháng thời trang. Mặc dù người có tầm ảnh hưởng trở thành gương mặt đại diện đương thời cho ngành công nghiệp thời trang, Kendall Jenner thường xuyên được các tín đồ làng mốt lựa chọn nhờ mọi thứ, từ bước đi cho đến nét mặt.

Cô còn được mệnh danh là người thiết lập xu hướng. Kendall Jenner liên tục đứng đầu danh sách mặc đẹp nhất, trên cả hạng mục thảm đỏ và phong cách đường phố.

Một phần thu nhập cao của Kendall Jenner đến từ các hoạt động kinh doanh bên ngoài. Gần đây, cô ra mắt thương hiệu rượu. Cô cũng ký hợp đồng, trở thành giám đốc sáng tạo của thương hiệu FWRD - công ty kinh doanh các mặt hàng thời trang cao cấp.

Người nào có thể soán ngôi của Kendall Jenner trong hệ thống phân cấp người mẫu là điều không chắc chắn. Song ở thời điểm hiện tại, siêu mẫu vẫn giữ vững ngôi vị của mình.