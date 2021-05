Làm thế nào để khắc phục tình trạng lỗ chân lông to?

Việc trang điểm để che lỗ chân lông to không phải là cách giải quyết hiệu quả.

Lỗ chân lông tiết ra bã nhờn nhằm bão hòa oxy và giữ ẩm cho làn da. Lớp nhờn giúp hấp thụ dưỡng chất từ mỹ phẩm để chăm sóc da tốt hơn.

Ngoài việc bài tiết dầu nhờn để cân bằng da, lỗ chân lông còn giữ nhiệm vụ tiết mồ hôi để điều hòa thân nhiệt, loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể.

Tình trạng lỗ chân lông to là vấn đề da nhiều người gặp phải trong mùa hè. Ảnh: ELLE.

Nguyên nhân khiến lỗ chân lông to

Nhiều lý do khác nhau như chế độ ăn uống, áp lực và tổn thương do bức xạ mặt trời, dùng mỹ phẩm không phù hợp khiến da tiết nhiều bã nhờn làm lỗ chân lông tắc nghẽn, nở to và nổi mụn.

Mụn phát triển khiến diện tích lỗ chân lông giãn ra, vùng da xung quanh khu vực này cũng bị kéo giãn. Bã nhờn dư thừa trở thành môi trường thích hợp cho các vi khuẩn, bụi bẩn tích tụ dẫn đến lỗ chân lông to hơn.

Nhiều người có thói quen sử dụng kem che khuyết điểm dày để che phủ những vùng da có lỗ chân lông to. Khi tẩy trang không sạch vô tình để lại cặn mỹ phẩm gây bí bách dễ hình thành mụn, khiến lỗ chân lông giãn to.

Không dùng kem chống nắng cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng lỗ chân lông to. Bởi bề mặt da không được bảo vệ trước sự "tấn công" của tia UV, dễ mất đi collagen, elastin khiến làn da khô hơn.

Ngoài ra, tuổi tác cũng ảnh hưởng đến việc lỗ chân lông to do làn da mất đi độ đàn hồi và giảm sản sinh collagen.

Bức xạ mặt trời khiến lỗ chân lông to hơn. Ảnh: The Sun.

Biện pháp ngăn ngừa lỗ chân lông to

Tránh thức khuya, ăn nhiều dầu mỡ khiến da dễ nổi mụn, thay vào đó là các loại rau xanh, hoa quả tươi để cung cấp vitamin cho làn da. Không nên nặn mụn, bởi việc làm này càng dễ bị viêm nhiễm và lỗ chân lông to hơn. Ngoài ra, bạn cần uống đủ lượng nước mỗi ngày.

Giữ cho làn da sạch sẽ, rửa mặt sạch bằng sản phẩm thích hợp cho từng loại da, đặc biệt những người có nhờn rất dễ bị lỗ chân lông to.

Rửa mặt bằng nước lạnh là phương pháp tự nhiên ngăn mồ hôi và giảm tình trạng bóng nhờn hiệu quả. Cách làm này giúp se khít lỗ chân lông tiết ra dầu thừa trong thời tiết nắng nóng của mùa hè.

Rửa mặt bằng nước lạnh giúp se khít lỗ chân lông. Ảnh: ELLE.

Trang điểm nhẹ với người có làn da nhờn, dễ ra mồ hôi. Sử dụng nước hoa hồng sau khi rửa mặt phần nào giúp lỗ chân lông se khít lại.

Tạo điều kiện cho làn da được tái tạo bằng cách tẩy da chết. Tuy nhiên, hãy thực hiện các động tác nhẹ nhàng. Khi chà xát mạnh có thể gây vỡ tuyến nhờn dưới bề mặt da và dẫn đến sự hình thành mụn.

Đắp mặt nạ ít nhất một lần/tuần để làn da được thông thoáng bằng các loại khác nhau như sữa tươi và cà chua, khoai tây, hỗn hợp lòng trắng trứng cùng mật ong.

Bên cạnh đó, nên thử nghiệm việc đặt những viên đá lạnh lên bông trang điểm, rồi đắp vào vị trí có lỗ chân lông to khoảng 10-20 giây. Với cách làm này, bạn có thể thu nhỏ và làm sạch lỗ chân lông hiệu quả.