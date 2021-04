Làm thế nào để có làn da căng bóng?

Cung cấp chất chống oxy hóa: Ánh nắng mặt trời, ô nhiễm không khí sinh ra gốc tự do. Chúng tương tác với tế bào khỏe mạnh và gây ra thiệt hại. Chất chống oxy hóa giúp vô hiệu ảnh hưởng xấu của gốc tự do. Một số cất chống oxy hóa thường gặp như vitamin A, C và E, trà xanh, đậu nành, lựu, chiết xuất từ nho. Ảnh: Jangjina_.