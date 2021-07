Làm thẻ công an giả hòng chiếm đoạt ôtô

Dũng thuê xe, đặt lại giấy chứng minh công an (sau này xác định là giả) để tạo niềm tin cho chủ xe. Hết thời gian thuê, bị can cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt tài sản của họ.

Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Việt Dũng (29 tuổi, ở huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phạm Việt Dũng. Ảnh: Công an Hà Nội.

Theo cơ quan công an, ngày 20/4, Dũng hẹn gặp anh Q. (26 tuổi, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội) để thuê ôtô với giá một triệu đồng/ngày và để lại một giấy chứng minh công an (sau này xác định là giả) để tạo niềm tin. Hết thời hạn thuê, bị can cắt liên lạc, không trả xe cho anh Q.

Sau khi xác minh thông tin trình báo, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ Dũng.

Làm việc với cơ quan chức năng, thanh niên này khai nhận đặt mua giấy chứng minh công an giả, được làm bằng máy in màu kỹ thuật số, nhằm mục đích lừa đảo.

Bằng thủ đoạn tương tự, bị can đã đã lừa đảo chiếm đoạt thêm một xe Toyota Fortuner của anh N.V.H. (30 tuổi, ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm).