Lâm Tâm Như khó sinh thêm con

Điều tra công ty mở dịch vụ gặp riêng sao Trung Quốc

Công ty tên Go to the Show tuyên bố có thể sắp xếp cho khách hàng gặp gỡ riêng tư với loạt nhân vật nổi tiếng. Dịch vụ này bị nghi ngờ lừa đảo.