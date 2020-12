Làm tài xế cho vũ công thoát y và sự thật ít biết về Brad Pitt

Yêu vai diễn bị truyền thông đánh giá tệ: Brad Pitt là ngôi sao phòng vé với nhiều bộ phim như The Departed, Troy, Ocean's Eleven hay Mr. & Mrs. Smith đều có doanh thu trên 100 triệu USD toàn cầu. Tuy nhiên, anh cũng từng gặp thất bại với The Assassination of Jesse James chỉ thu về 4 triệu USD . Tuy nhiên, nam diễn viên cho biết đây là vai diễn anh yêu thích nhất. "Tôi tin tưởng bộ phim có thành tích tốt hơn những gì nó đang nhận", Pitt nói với GQ. Ảnh: Warner Bros..