Làm sao để giảm mỡ an toàn, giữ dáng nhẹ nhàng?

Thay đổi chế độ ăn, tăng cường tập thể dục kết hợp sử dụng thuốc giảm cân là biện pháp được nhiều người lựa chọn để lấy lại vóc dáng thon gọn.

Mỡ là một phần quan trọng trong cơ thể con người. Tuy nhiên, lượng mỡ thừa lớn sẽ gia tăng nguy cơ bệnh tật và khiến thay đổi vóc dáng. Ở nam giới, lượng mỡ này thường tích tụ ở một số bộ phận như ngực, bụng. Trong khi ở nữ giới, mỡ thường tích tụ ở nửa dưới cơ thể như bụng, eo, mông, đùi...

Nguyên nhân tích tụ mỡ thừa

Có 3 nguyên nhân dẫn đến tình trạng tích tụ mỡ thừa. Lý do thường gặp nhất là việc hấp thụ quá nhiều năng lượng từ đồ ăn, trong khi năng lượng tiêu thụ lại quá ít (do ít vận động). Ngoài ra, yếu tố di truyền (di truyền đa gene) cũng có thể là lý do gây nên việc tích tụ lượng mỡ thừa lớn.

Thừa cân, béo bụng là vấn đề của nhiều người.

Ở nữ giới, việc thay đổi nội tiết tố cũng là một tác nhân gây tình trạng thừa cân do tích tụ mỡ thừa. Một hormone sinh dục nữ là estradiol có vai trò điều chỉnh sự trao đổi chất và cân nặng của cơ thể. Ở thời kỳ mãn kinh, hormone estradiol sẽ giảm dần, gây mất cân bằng trong quá trình kiểm soát cân nặng của cơ thể, khiến phái đẹp dễ tăng cân.

Tìm hiểu về giảm mỡ thừa

Hiện nay, nhiều người vẫn còn nhầm lẫn giữa giảm cân và giảm mỡ. Trong khi giảm cân không giảm mỡ có thể đạt kết quả trong vòng 1-2 tuần thì việc giảm mỡ cần đến 1-2 tháng. Việc giảm cân mà không giảm mỡ dễ khiến cân nặng tăng trở lại, trong khi việc giảm mỡ sẽ đồng thời giúp giảm cân và mang đến hiệu quả lâu dài.

Việc giảm mỡ thừa cần hành động theo 3 nguyên tắc: Phải thường xuyên vận động để loại bỏ phần năng lượng thừa từ thức ăn mỗi ngày; chỉ nên giảm 5-10% trọng lượng cơ thể trong 3-6 tháng để đảm bảo sức khỏe trong quá trình giảm cân; giảm lượng calo nạp vào cơ thể.

Tăng cường vận động là phương pháp hiệu quả để loại bỏ phần năng lượng thừa từ thức ăn mỗi ngày.

Ở nguyên tắc thứ 3, nhiều người cho rằng chỉ cần ăn kiêng là đủ để giảm lượng calo nạp vào mỗi ngày. Tuy nhiên việc kiêng khem trong ăn uống là một thử thách lớn khi nhu cầu ăn uống là không thể thiếu của mỗi người. Hơn nữa, việc ăn kiêng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài.

Để khắc phục khó khăn này, hãng dược phẩm Stada (Đức) đã nghiên cứu và phát triển dòng thuốc ức chế enzyme phân giải lipid, giúp cơ thể hạn chế hấp thu chất béo.

Orlistat Stada - bí quyết giảm mỡ

Orlistat Stada là sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất bởi hãng dược phẩm Stada Arzneimittel AG nổi tiếng của Đức. Mỗi viên nang cứng Orlistat Stada 60 mg/120 mg chứa tương ứng 60 mg hoặc 120 mg Orlistat dạng vi hạt. Đây là hoạt chất giúp ức chế enzyme lipase, qua đó làm giảm lượng chất béo được hấp thu. Kết hợp với việc tập thể dục và chế độ ăn thích hợp, sản phẩm sẽ giúp giảm mỡ thừa.

Là thuốc không kê toa, Orlistat Stada giúp giảm lượng mỡ thừa một cách an toàn, khoa học mà không gây tình trạng chán ăn, mệt mỏi. Sản phẩm cũng được kiểm định trên lâm sàng.