Làm sao cải thiện hệ miễn dịch cho trẻ sinh mổ?

Cánh cửa phòng hậu phẫu vừa khép lại, chặng đường chăm con sinh mổ lại mở ra. Mẹ có thể giúp con rút ngắn khoảng cách với trẻ sinh thường nhờ lời khuyên hữu ích từ chuyên gia.

Vừa ra khỏi phòng hậu phẫu, chị Tú Trinh (31 tuổi, Hà Nội) nén cơn đau từ vết mổ, vội vã ẵm bế và cho con bú “gọi” sữa mẹ về. Không quan tâm vết sẹo xấu hay đẹp, chị tranh thủ bù đắp hệ miễn dịch cho con, bởi trẻ được tiếp cận với sữa mẹ càng sớm thì hệ miễn dịch càng tốt. Trải qua 2 lần chỉ định mổ lấy thai, chị thấm thía nỗi vất vả nuôi con sinh mổ, càng không muốn em bé “tập 2” hay ốm vặt như con đầu lòng.

Nỗi lo chăm con “bụng khỏe, ít ốm”

“Tôi sinh mổ lần đầu do thai to, con chào đời tận 4,2 kg nhưng do hay nôn trớ, viêm phổi… nên lại còi cọc hơn các bạn cùng trang lứa. Tìm hiểu mới biết do trẻ sinh mổ có hệ miễn dịch kém hơn trẻ đẻ thường. Bé thứ hai lại nối gót sinh mổ, do thiếu tháng, chỉ nặng 2,6 kg, nên áp lực lớn gấp bội. Làm mẹ, tôi chỉ mong nuôi sao cho con khỏe mạnh”, chị Trinh giãi bày.

Nỗi lo lắng của chị Linh là có cơ sở. Đại học Melbourne (Australia) đã theo dõi 7,2 triệu trẻ và phát hiện, trẻ sinh mổ sẽ có nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp (khò khè, viêm phổi…), tiêu hóa (nôn trớ, táo bón, tiêu chảy…) cao hơn 10% so với trẻ sinh thường cho đến 5 tuổi. Đại học Rutgers (Mỹ) phát hiện thêm, các em bé này dễ mắc hen suyễn, dị ứng gấp 2 lần bình thường.

Nuôi con lớn nhanh, ít ốm vặt là mong ước của nhiều mẹ bỉm sữa, đặc biệt là những mẹ có con sinh mổ.

Giải thích sự khác biệt hệ miễn dịch giữa trẻ sinh thường và trẻ sinh mổ, bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi - nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, Giám đốc Trung tâm Sản phụ khoa Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho hay, chỉ vài phút đi qua ống dẫn sinh của mẹ có thể thay đổi hệ miễn dịch cả đời của con trẻ. Thiệt thòi của trẻ sinh mổ chủ yếu là do bé không chui qua ống dẫn sinh của mẹ, nên không nhận được lợi khuẩn từ mẹ.

Bác sĩ giải thích lợi khuẩn là món quà mẹ có thể trao cho con ngay trong lúc sinh thường, giúp trẻ chỉ mất 7-10 ngày để cân bằng hệ vi sinh đường ruột, kích hoạt 70-80% tế bào miễn dịch cư trú ở ruột. Trẻ sinh mổ không nhận được “món quà” này nên hệ vi sinh đường ruột mất cân bằng và hệ miễn dịch cần nhiều thời gian hơn 20 lần (6 tháng) mới tạm ổn. Sự chậm chạp này khiến trẻ lúc nhỏ dễ ốm vặt; lớn lên dễ béo phì, tiểu đường.

Giúp trẻ khôi phục hệ vi sinh đường ruột

Mẹ luôn muốn dành điều tốt nhất cho con, bù đắp thiệt thòi do phương pháp sinh gây ra. Chia sẻ mong ước này với các bà mẹ đã và sẽ sinh mổ, bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi cho hay, nếu sớm bù đắp, khôi phục hệ vi sinh đường ruột đầy đủ trước khi trẻ sinh mổ tròn một tuổi, mẹ có thể giúp con giảm đáng kể các vấn đề về đường ruột và miễn dịch.

“Trẻ sinh mổ với đường ruột non nớt, nên việc bổ sung cả probiotic (lợi khuẩn) và prebiotic (chất xơ) làm thức ăn cho lợi khuẩn rất quan trọng với hệ vi sinh đường ruột và hệ miễn dịch. Khi đề cập đến probiotic, Bifidobacterium là một trong những loại lợi khuẩn quan trọng nhất nhưng lại bị suy giảm ở trẻ sinh mổ. Trong nhiều chủng khác nhau của Bifidobacterium, Bifidobacterium breve M-16V là chủng có nhiều nghiên cứu lâm sàng chứng minh hiệu quả và độ an toàn trên trẻ nhỏ, như giảm triệu chứng viêm da cơ địa, viêm da tã lót, rối loạn tiêu hóa, ngừa hen suyễn… Riêng với prebiotic, các nhà nghiên cứu còn phát hiện hệ chất xơ scGOS/lcFOS theo tỷ lệ chuẩn 9:1 góp phần nuôi dưỡng lợi khuẩn, giảm nhiễm trùng, viêm da cơ địa, cải thiện số lần đi tiêu và ngừa táo bón”, bác sĩ Yến Thuỷ, trưởng khoa dinh dưỡng tiết chế Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho biết thêm.

Bác sĩ Nhi khuyên các mẹ không nên quá lo lắng khi được chỉ định sinh mổ, mà chú trọng bù đắp lợi khuẩn cho bé qua đường dinh dưỡng.

Gần đây, giới nghiên cứu đã tìm ra công thức synbiotic đặc chế cho trẻ sinh mổ, kết hợp cả probiotic Bifidobacterium breve M-16V lẫn prebiotic scGOS/lcFOS (9:1) để bù đắp thiếu hụt hệ vi sinh đường ruột, từ đó lấp đầy khoảng trống miễn dịch. Công thức Synbiotic đã được cấp bằng sáng chế ở châu Âu, đảm bảo an toàn cho trẻ sinh mổ.

Công thức Synbiotic này được nghiên cứu lâm sàng trên nhóm trẻ sinh mổ, kết quả giúp cải thiện sự mất cân bằng của hệ vi sinh đường ruột, phục hồi lượng lợi khuẩn Bifidobacterium bị thiếu hụt với nhóm trẻ sinh thường. Đồng thời, công thức Synbiotic giảm nguy cơ mắc một số bệnh lý về da; giảm các bệnh dị ứng như viêm da cơ địa, chàm sữa.

Bổ sung Synbiotic giúp bé cân bằng lại hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ phát triển và giúp nâng cao sức khoẻ miễn dịch.

“Lo quá tất rối”, bác sĩ Nhi khuyên nhủ các mẹ đừng quá áp lực khi được chỉ định phương pháp sinh mổ. Theo bác sĩ, hãy bù đắp thiệt thòi cho bé bằng tất cả tình yêu thương, kiến thức và kinh nghiệm để hành trình nuôi con sắp tới thêm nhẹ nhàng. Đặc biệt, chú trọng bú mẹ hoặc bổ sung các sản phẩm dinh dưỡng chứa công thức Synbiotic, từ đó hỗ trợ phát triển và giúp nâng cao sức khỏe hệ miễn dịch.