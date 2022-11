Làm rõ vụ nổ súng vào đám cưới

Do mâu thuẫn mượn tiền, Phương mang theo khẩu súng ngắn màu đen và 12 viên đạn, trong đó có 6 viên đã cho vào ổ tiếp đạn đến bắn đối thủ.

Tối 14/11, Công an huyện Hàm Tân, Bình Thuận, cho biết CQĐT đã điều tra làm rõ vụ đánh nhau, có sử dụng hung khí nguy hiểm tại đám cưới ở thôn An Vinh, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Vụ việc xảy ra vào ngày 12/11.

Theo đó, mâu thuẫn về vay mượn tiền giữa Nguyễn Nhật Triều (trú thị trấn Thuận Nam, Hàm Thuận Nam) và Nguyễn Bá Tỉnh, (SN 1990, trú thôn An Vinh, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân).

Trước đây, Triều từng nói Nguyễn Phi Lâm (SN 1994, tự “Nhóc”), Lê Chí Phương (SN 1989, tự “Tèo Lé”), Hồ Tuấn Phát (SN 1983, tự “Phát Cồ”), cùng ngụ tại thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam và thanh niên tên thường gọi là “Cô Nhi” (chưa rõ nhân thân, lai lịch) là Tỉnh có mượn tiền mình, nhưng không chịu trả và có nhờ Lâm, Phương, Phát, “Cô Nhi” đòi tiền giúp.

Biết tin Tỉnh về nhà để tổ chức đám cưới, Triều đã báo cho nhóm của Lâm. Khoảng 21h cùng ngày, Lâm cùng Phương, Phát, “Cô Nhi” đi tới nhà Tỉnh để đòi nợ cho Nguyễn Nhật Triều. Tại đây, Tỉnh và một số thanh niên địa phương đang ngồi nhậu. Thấy nhóm của Lâm tới, người nhà Tỉnh kéo ra, sau đó 2 bên xảy ra cãi vã nhau.

Nguyễn Phi Phương và khẩu súng tang vật.

Người nhà của Tỉnh đi ra đóng cổng. Cha và hai em ruột của Tỉnh, người cầm thanh sắt, người cầm gậy gỗ tiến về nhóm của Lâm đang ngồi tại bàn trước sân nhà. Thấy vậy, nhóm của Lâm đứng lên nói chuyện và lên giọng: “Tụi mày có dám đánh không?”.

Nghe giọng thách thức, người nhà Tỉnh và một số thanh niên, bạn Tỉnh, cầm hung khí lao vào đánh Lâm, Phát, Phương, “Cô Nhi” khiến cả 4 người đều bị thương tích. Trong đó, Lâm bị đánh bất tỉnh được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. Phát, Phương, “Cô Nhi” cũng được đưa tới trạm y tế băng bó vết thương.

Chứng kiến vụ việc, ông Đỗ Nhật P. là cậu ruột của Lâm (ngụ gần nhà Tỉnh) gọi điện thoại báo tin cho Nguyễn Phi Phương (anh ruột Lâm, SN 1992) về việc Lâm bị đánh bất tỉnh. Nghe cậu báo, Phương vội lên taxi chạy tới, khi đi Phương mang theo khẩu súng ngắn màu đen và 12 viên đạn, trong đó có 6 viên đã cho vào ổ tiếp đạn.

Trên đường đi Phương ghé quán cà phê do Triều làm chủ, đón Triều cùng đi. Khi đến nhà ông Tỉnh, Phương xuống xe lấy súng ra bắn 3 viên đạn, 2 viên hướng lên trời, một viên hướng xuống đất. Nghe tiếng súng, người nhà ông Tỉnh bỏ chạy tán loạn. Lúc này, Phương hướng thẳng súng vào cửa chính của nhà Tỉnh bắn thêm 3 viên đạn. Tất cả số đạn bắn ra đều không gây thương tích cho ai.

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ súng.

Hết đạn, Phương tiếp tục nạp đạn vào súng, thì được cậu ruột can ngăn. Sau đó, Phương kêu người dân đang đứng gần đó chở mình về nhà. Dọc đường, Phương vứt bỏ số đạn còn lại, đem cất giấu súng. Sau đó, Phương đi ra bệnh viện đa khoa tỉnh để thăm Lâm đang điều trị tại đây (chiều cùng ngày Lâm xuất viện).

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Hàm Tân, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Bình Thuận và Công an huyện Hàm Thuận Nam tập trung truy xét các đối tượng liên quan. Đến chiều 13/11, Phương mang khẩu súng đã sử dụng lên cơ quan công an giao nộp và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình. Ngoài ra, các đối tượng gồm Nguyễn Phi Lâm, Lê Chí Phương, Hồ Tuấn Phát đã đến Cơ quan điều tra làm việc và khai nhận toàn bộ diễn biến vụ việc xảy ra.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân đã thu giữ được 5 vỏ đạn, 2 viên đạn chưa sử dụng... Riêng khẩu súng ngắn màu đen có ghi chữ SMITT & WESSON của Nguyễn Phi Phương tự nguyện giao nộp.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân đang khẩn trương truy xét các đối tượng liên quan tham gia trong vụ việc trên, đồng thời củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.