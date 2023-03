Lạm phát tháng 3 giảm

CPI tháng 3 giảm so với tháng trước đó nhờ nguồn cung thực phẩm dồi dào kéo giá đi xuống, trong khi giá xăng dầu và gas giảm theo giá nhiên liệu thế giới.

Theo dữ liệu mới được Tổng cục Thống kê công bố, CPI tháng 3 đã giảm 0,23% so với tháng trước. Trong đó, chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,58% so với tháng trước, tác động làm CPI chung giảm 0,19 điểm phần trăm.

Giá thịt lợn tháng 3 giảm 2,58% so với tháng trước, làm CPI chung giảm 0,09 điểm phần trăm.

Giá thịt lợn giảm nhờ quy luật tiêu dùng sau Tết Nguyên đán giảm, giá trở về mức bình thường khi nguồn cung dồi dào do dịch bệnh được kiểm soát, hoạt động chăn nuôi thuận lợi, các hoạt động vận chuyển, lưu thông thông suốt nên đảm bảo nhu cầu của người dân.

Giá thịt gia cầm giảm 0,5% so với tháng trước chủ yếu do nguồn cung bảo đảm, trong đó giá thịt gà giảm 0,74%. Giá trứng giảm 2,64% so với tháng trước vì nhu cầu tiêu thụ thấp.

Thời tiết thuận lợi nên nguồn cung rau dồi dào, giá rau bình quân tháng 3 giảm 3,22% so với tháng trước.

Tốc độ tăng/giảm CPI tháng 3/2023 so với tháng trước Nguồn dữ liệu: Tổng cục Thống kê Nhãn CPI Nhà ở và vật liệu xây dựng Hàng hóa và dịch vụ khác Văn hóa, giải trí và du lịch Đồ uống và thuốc lá Giao thông Hàng ăn và dịch vụ ăn uống Giáo dục

% -0.23 0.36 0.21 0.13 -0.05 -0.16 -0.58 -1.71

Chỉ số giá nhóm giao thông tháng 3 giảm 0,16% so với tháng trước, trong đó, giá xăng, dầu giảm 0,36% so với tháng trước tác động làm CPI chung giảm 0,01 điểm phần trăm do ảnh hưởng của đợt điều chỉnh giá vào ngày 1/3, 13/3 và 21/3.

So với cùng kỳ năm trước, chỉ số giá nhóm giao thông giảm 4,91% do giá xăng dầu tăng cao trong các tháng đầu năm 2022, sau đó liên tiếp giảm trong những tháng cuối năm.

Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống vẫn tăng 3,97%, chủ yếu do dịch Covid-19 được kiểm soát, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình tăng 5,75%; thực phẩm tăng 3,29%; lương thực tăng 3,75%.

Nhóm giáo dục tháng 3 tăng kỷ lục với 8,41% so với cùng kỳ năm trước do một số địa phương tăng học phí trở lại sau khi miễn, giảm học phí trong năm học 2021-2022 để chia sẻ khó khăn với người dân trong đại dịch, đồng thời vào năm học 2022-2023, một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tăng mức học phí.

Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 6,68% do giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở và nhà ở thuê tăng.

Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 4,66% do dịch Covid-19 được kiểm soát, giá tour, khách sạn, nhà hàng tăng khi nhu cầu du lịch trong nước tăng.

Tốc độ tăng/giảm CPI so với cùng kỳ năm trước trong vòng một năm qua Dữ liệu: Tổng cục Thống kê Nhãn Tháng 3/2022 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1/2023 Tháng 2 Tháng 3

% 2.41 2.64 2.86 3.37 3.14 2.89 3.94 4.3 4.37 4.55 4.89 4.31 3.35

So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 3 tăng 3,35%. Trong 11 nhóm hàng tiêu dùng chính có 9 nhóm hàng tăng giá và 2 nhóm hàng giảm giá. Tính chung cả quý, CPI tăng 4,18% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong tháng 3, giá vàng trong nước biến động ngược chiều với giá vàng thế giới. Giá vàng thế giới biến động tăng do giới đầu tư tài chính lo ngại rủi ro sẽ lan rộng từ sự sụp đổ một số ngân hàng trên thế giới.

Tính đến ngày 25/3, bình quân giá vàng thế giới ở mức 1902,44 USD /ounce, tăng 2,37% so với tháng 2.

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 3 giảm 0,56% so với tháng trước; tăng 0,87% so với tháng 12/2022 và giảm 2,36% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân quý I, chỉ số giá vàng trong nước tăng 1,25%.

Đồng USD tháng 3 trên thị trường thế giới tăng sau khi Fed thông báo nâng lãi suất tham chiếu thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa lãi suất lên mức 4,75%-5% và chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 của Mỹ được công bố.

Tính đến ngày 25/3, chỉ số USD trên thị trường quốc tế đạt mức 103,93 điểm, tăng 0,5% so với tháng trước.

Trong nước, giá USD bình quân trên thị trường tự do quanh mức 23.862 VND/USD. Chỉ số giá USD tháng 3 tăng 0,47% so với tháng trước; giảm 1,39% so với tháng 12/2022 và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước.

Bình quân quý I, chỉ số giá USD trong nước tăng 3,45%.