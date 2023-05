Lạm phát tại Colombia dự báo lên mức 9,5%

Ngân hàng Trung ương Colombia (BCC) dự báo lạm phát tại quốc gia này trong năm 2023 sẽ đạt mức 9,5%, cao hơn 0,8% so với mức được ước tính trước đó.

Ngân hàng Trung ương Colombia nâng dự báo lạm phát năm 2023 lên 9,5%. Ảnh: Luisa Gonzalez.

Theo Reuters, các chuyên gia phân tích của Ngân hàng Trung ương Colombia hôm qua (2/5) đã nâng dự báo lạm phát năm 2023 trong bối cảnh giá tiêu dùng liên tục tăng, điều này có thể khiến Hội đồng Quản trị ngân hàng này tăng lãi suất chuẩn vượt quá mong đợi của thị trường.

Cụ thể, các chuyên gia phân tích đã điều chỉnh dự báo lạm phát trong năm nay lên 9,5%, từ mức ước tính trước đó là 8,7%, đồng thời cho biết thêm rằng họ kỳ vọng nền kinh tế lớn thứ tư của Mỹ Latinh sẽ đạt mức tăng trưởng 3% trong quý đầu tiên.

Trong báo cáo chính sách tiền tệ hàng quý của Ngân hàng Trung ương Colombia, nhóm nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng giá cả tăng cao liên tục trong năm nay và năm tới chủ yếu tới từ nguyên nhân giá nhiên liệu tăng. Các yếu tố khác bao gồm đồng peso yếu hơn.

"Dự đoán cuối năm 2023, lạm phát sẽ vào khoảng 9,5% và có xu hướng giảm dần vào năm 2024", báo cáo cho biết thêm.

Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Trung ương - ông Leonardo Villar - cho biết ngân hàng sẽ tiếp tục điều chỉnh chính sách tiền tệ trong trung hạn dựa trên các số liệu kinh tế nhằm đưa lạm phát quay trở lại mức trần 3%.

Vào năm ngoái, lạm phát tại Colombia đã vượt xa mức trần mục tiêu do ngân hàng trung ương nước này đặt ra là 3%.

Theo DANE (Cục Thống kê Hành chính Quốc gia của Chính phủ Colombia), lạm phát trung bình của nước này được ghi nhận ở mức 10,15% vào năm ngoái, đạt đỉnh trong vòng 23 năm trở lại.

Nhóm mặt hàng có mức tăng giá mạnh nhất trong năm 2022 là thực phẩm. Trong đó, giá gạo được ghi nhận tăng 54%, giá thịt tăng hơn 20%. Bên cạnh đó, chi phí nhà hàng, khách sạn cũng tăng đáng kể.

Trong một cuộc họp báo, người đứng đầu DANE - ông Piedad Urdinola - nhấn mạnh giá tiêu dùng tại Colombia tăng cao một phần là do đồng nội tệ peso mất giá mạnh so với đồng USD. Tháng 11/2022, đồng peso đã ở mức thấp nhất trong lịch sử so với đồng USD.

Ngoài ra, sự suy yếu của nền kinh tế thế giới do tác động từ xung đột tại Ukraine và chi phí năng lượng tăng mạnh, cùng với đó là các vấn đề liên quan đến chuỗi cung ứng toàn cầu và việc lãi suất biến động mạnh, là những tác nhân bên ngoài khiến lạm phát tại Colombia tăng vọt.