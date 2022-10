Lạm phát Mỹ tăng mạnh hơn dự báo trong tháng 9

Chỉ số giá hàng hóa và dịch vụ tại Mỹ tăng mạnh hơn dự báo trong tháng 9, lên mức 8,2% và đang tiếp tục gây thêm áp lực lên nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo báo cáo từ Cục Thống kê Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại nước này đã tăng tới 0,4% trong tháng 9 - cao hơn mức dự đoán 0,3% của Dow Jones. Nếu loại trừ biến động từ giá thực phẩm và năng lượng, CPI lõi tháng 9 của Mỹ tăng 0,6% so với tháng 7 và tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Xét trên giai đoạn 12 tháng, lạm phát tổng thể tăng 8,2% trong tháng 9 - thấp hơn nhiều so với mức đỉnh 9% hồi tháng 6, nhưng vẫn dao động gần mức đỉnh 40 năm.

Theo CNBC, đà tăng mạnh của giá thực phẩm đã đẩy chỉ số lạm phát tổng thể nhảy vọt. Chỉ số tiêu dùng cho giá thực phẩm tăng tới 0.8% so với tháng trước, bằng với mức tăng của tháng 8 và đã tăng khoảng 11,2% so với cùng kỳ.

Mặc dù giá năng lượng có giảm 2,1%, bao gồm mức giảm 4,9% của giá xăng nhưng vẫn không giúp giảm nhẹ lạm phát. Hơn nữa, tin xấu là giá năng lượng đã leo dốc trở lại trong tháng 10, khi giá xăng tăng khoảng 20 xu so với tháng trước.

Lạm phát Mỹ lại tiếp tục tăng vượt dự báo. Ảnh: Reuters.

Chi phí nhà ở - vốn chiếm khoảng 1/3 CPI Mỹ - đã tăng 0,7% so với tháng 8 và tăng 6,6% so với cùng kỳ. Giá của các dịch vụ vận tải cũng leo dốc 1,9% so với tháng trước và 14,6% so với năm ngoái, trong đó giá xe mới tăng 0,8% trong khi xe đã qua sử dụng giảm 1,1%. Chi phí cho các dịch vụ chăm sóc y tế cũng nhích khoảng 1% trong tháng vừa qua.

Đà tăng của giá cả hàng hoá là tin xấu đối với nhiều người lao động, vì thu nhập trung bình mỗi giờ của người Mỹ sau khi điều chỉnh lạm phát đã giảm 0,1% so với tháng trước, và giảm 3% so với cùng kỳ.

Phản ứng của thị trường

Sau khi Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố thông tin trên, giá hợp đồng tương lai trên thị trường chứng khoán Mỹ đã quay đầu giảm ngay lập tức. Chỉ số công nghiệp Dow Jones thậm chí còn giảm tới hơn 350 điểm ngay đầu phiên, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã vượt mốc 4%.

Lạm phát vẫn tăng mạnh bất chấp mọi nỗ lực nâng lãi suất quyết liệt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Đến nay, Ngân hàng Trung ương lớn nhất thế giới đã nâng lãi suất tổng cộng 3 điểm phần trăm kể từ tháng 3. Do đó, dữ liệu lạm phát tháng 9 tăng cao càng củng cố thêm cho khả năng Fed nâng lãi suất vào tháng 11.

Hiện 98% các nhà đầu tư trên thị trường tin rằng Fed sẽ tăng thêm 75 điểm lãi suất cơ bản trong tháng tới. Ngoài ra, cũng có tới 62% nhà đầu tư tin rằng Fed sẽ còn tiếp tục nâng nâng lãi suất trong cả tháng 12.

Thị trường có nhiều phản ứng tiêu cực sau báo cáo lạm phát tăng. Ảnh: Brandon Bell.

Ông Michelle Meyer - nhà kinh tế trưởng tại Viện Kinh tế Mastercard - cho biết: "Fed đã thông báo rõ ràng rằng họ cam kết sẽ ổn định giá cả và giảm áp lực lạm phát. Chính vì vậy, khi chỉ số lạm phát càng tăng cao, Fed buộc phải nâng mức lãi suất lên để giúp nền kinh tế hạ nhiệt".

Tín hiệu tích cực duy nhất hiện tại là nước này vừa có thêm 263.000 việc làm mới trong tháng 9, đưa tỷ lệ thất nghiệp xuống mức 3,5% - mức thấp nhất kể từ năm 1969.