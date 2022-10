Lạm phát khiến giá kẹo Halloween tăng cao kỷ lục

Lạm phát tại Mỹ đã đẩy chi phí sản xuất và giá nguyên liệu tăng cao. Nhiều người cảm thấy ngỡ ngàng trước mức giá cao kỷ lục của những chiếc kẹo trong mùa Halloween năm nay.

Kẹo Halloween được bày bán tại một cửa hàng ở Washington. Ảnh: Drew Angerer.

Theo The Wall Street Journal, ảnh hưởng của lạm phát đã len lỏi tới các quầy kẹo dịp Halloween. Theo Bộ Lao động Mỹ, giá kẹo đã tăng hơn 13% so với năm trước, đây là mức tăng chưa từng có trong lịch sử. Các nhà sản xuất kẹo cho biết chi phí lao động cùng giá các nguyên liệu như bột, đường, sữa tăng cao là lý do khiến giá kẹo chạm ngưỡng cao kỷ lục.

Nhiều khách hàng bất ngờ vì giá bán kẹo cao chót vót trong các siêu thị. Giờ đây, họ buộc phải lựa chọn giữa việc tốn nhiều tiền hơn để mua sắm đồ ngọt hoặc ra về tay trắng và bỏ qua niềm vui của mùa Halloween.

Keegan Kipke, 19 tuổi, đã đối mặt với tình huống khó xử này khi đi mua kẹo tại một cửa hàng tiện lợi gần trạm xăng ở Michigan. Khi Kipke nhìn thấy gói kẹo mình yêu thích có giá lên tới 10,99 USD , anh đã hết sức bất ngờ.

"Không đời nào mà túi kẹo này lại đắt đến vậy. Nó thực sự không đáng", Kipke khẳng định. Anh cho rằng món ăn tiêu khiển này chỉ tương xứng với mức giá 6 USD thay vì 10,99 USD như hiện tại.

Theo Liên đoàn Bán lẻ quốc gia Mỹ (NRF), trung bình các hộ gia đình có thể chi khoảng 100 USD cho bánh kẹo, trang phục, đồ trang trí và các mặt hàng liên quan đến Halloween. So với các năm trước đó, số tiền này cao thứ 2, chỉ sau mức chi kỷ lục 103 USD vào năm ngoái.

Những nhà sản xuất đồ ngọt lớn nhất của Mỹ cho biết họ đang cố gắng bình ổn giá kẹo trong dịp lễ Halloween năm nay. Công ty Hershey đã không tăng giá một số loại kẹo kể từ tháng 6. Bên cạnh loại chocolate cùng tên, họ còn sản xuất thêm các mặt hàng khác như Kit Kat, Reese’s Peanut Butter Cups…

Giá kẹo tăng thậm chí còn thu hút sự chú ý của một số chính trị gia. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đã so sánh việc giá kẹo tăng cao với sự tăng trưởng thần tốc của Mars, công ty sản xuất bánh kẹo có doanh thu tăng trưởng bất chấp đại dịch.

Tuy nhiên, theo Datasembly, chuyên trang theo dõi về dữ liệu sản phẩm, giá các mặt hàng Starburst và Skittles ghi nhận mức tăng lớn nhất, lần lượt là 35% và 42% kể từ năm ngoái. Trong khi đó, giá các thanh Crunch và Butterfinger đã tăng 6-7%.