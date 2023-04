Lạm phát hạ nhiệt, vì sao chứng khoán Mỹ vẫn đỏ lửa

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng tăng ít hơn dự kiến trong tháng 3 vẫn không thể giúp duy trì màu xanh trên thị trường chứng khoán Mỹ.

Theo trang tin CNBC, chứng khoán Mỹ đã giảm nhẹ trong phiên giao dịch đầy biến động 12/4, sau khi biên bản cuộc họp chính sách tháng 3 cho thấy các chuyên gia kinh tế của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) dự đoán rằng nền kinh tế sẽ “suy thoái nhẹ.”

Cụ thể, chỉ số Dow Jones lúc đóng cửa đã kết thúc chuỗi 4 ngày tăng liên tiếp và giảm 0,11%, còn 33.646,5 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,4% xuống 4.091,95 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq để mất 0,9% và kết phiên ở mức 11.929,34 điểm.

Trước đó, các chỉ số đã tăng sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 cho thấy lạm phát toàn phần giảm nhiệt.

Nỗi lo suy thoái chi phối chứng khoán Mỹ trong phiên 12/4. Ảnh: Jeenah Moon.

Theo báo cáo, CPI tháng trước tăng 0,1% so với tháng 2 và tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái - thấp hơn mức dự báo và giảm so với mức tăng của trong tháng 2. Ngoài ra, mức tăng của lạm phát toàn phần trong tháng 3 cũng là yếu nhất kể từ tháng 5/2021.

Tuy nhiên, lạm phát lõi lại ghi nhận sự tăng tốc, với mức tăng 5,6% trong tháng 3 - cao hơn một chút so với mức 5,5% của tháng 2.

Trong buổi chiều, tâm lý nhà đầu tư chuyển sang bi quan sau khi Fed công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ mới nhất. Biên bản cho thấy cơ quan này lo ngại rằng cuộc khủng hoảng gần đây sẽ gây ra một cuộc suy thoái tại Mỹ trong năm nay.

“Tâm điểm chú ý của Phố Wall đã dịch chuyển từ báo cáo lạm phát yếu hơn dự đoán sang mối lo suy thoái. Đó là vì bất ổn trong hệ thống ngân hàng có thể quay lại khi các đơn vị này sắp công bố báo cáo tài chính”, nhà phân tích cấp cao Edward Moya của Oanda nhận định.

Theo ông, thị trường vừa có được chút yên tâm về ngành ngân hàng mà giờ lại có cảm giác rằng cuộc khủng hoảng đó sẽ bùng lên trong 2 tuần nữa.

Được biết, mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý I ở Phố Wall sẽ bắt đầu vào ngày 14/4 tuần này với mở màn là báo cáo của các ngân hàng.

Lạm phát suy yếu đang khiến giới đầu tư hy vọng rằng Fed sẽ dừng thắt chặt sau khi nâng lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng tới. Tuy nhiên, cả lạm phát lõi và lạm phát toàn phần vẫn cao hơn nhiều so với mức mục tiêu 2% nên mọi dự đoán về thời điểm Fed dừng thắt chặt đều bấp bênh ở thời điểm này.

Phát biểu ngày 12/4, Chủ tịch Fed chi nhánh Richmond Thomas Barkin cho biết lạm phát có thể đang giảm nhưng tốc độ chưa đủ nhanh để về mức 2%. Quan điểm cứng rắn này của ông đã khiến giới đầu tư thận trọng hơn kể cả khi CPI thấp hơn dự kiến.

“Chúng ta đang đi đúng hướng, nhưng chừng nào lạm phát còn chưa hạ về mức mục tiêu thì chưa ai dám chắc chúng tôi đã kiểm soát được lạm phát”, ông Barkin nói với CNBC.