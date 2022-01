Làm mới tủ đồ với Pantone năm 2022 - xanh tím Very Peri

Bạn có thể mix&match nhiều item với tông xanh tím khác nhau để tạo nên set đồ tổng thể cá tính mà vẫn thanh lịch. Một chiếc cardigan màu Very Peri phối cùng sơ mi vàng nhạt, hay áo da Very Peri kết hợp với áo len, túi xách và giày trắng giúp bạn nổi bật trên phố những ngày năm mới. Ảnh: Style du Monde, The Impression.