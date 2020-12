Làm mới phong cách street style với đồng hồ G-Shock GM-110NE

Lấy cảm hứng thiết kế từ mũ 59FIFTY của NewEra, G-Shock GM-110NE hứa hẹn được giới mộ điệu săn đón nhờ phong cách đường phố khác biệt.

Với mong muốn tìm kiếm các nguồn cảm hứng mới, hãng đồng hồ Casio G-Shock đã có nhiều lần hợp tác với các thương hiệu nổi tiếng. Trong tháng 12, Casio hợp tác với New Era tung ra thị trường đồng hồ G-Shock GM-110NE.

New Era là một trong những cái tên đình đám của làng thời trang đường phố. Nét cá tính cùng phong cách bụi bặm từ thương hiệu này đã chinh phục không ít tín đồ thời trang. Nhắc đến New Era, giới mộ điệu thường nghĩ đến 59FIFTY và đây cũng chính là nguồn cảm hứng cho G-Shock GM-110NE. Sự kết hợp này hứa hẹn giúp người đeo F5 phong cách, trở nên nổi bật hơn giữa đám đông.

Đồng hồ G-Shock GM-110NE là phiên bản kỷ niệm 100 năm cùng New Era.

Với quy tắc “Những chiếc đồng hồ không bao giờ bị phá vỡ”, thương hiệu Casio G-Shock đã để lại không ít dấu ấn trên thị trường đồng hỗ thời trang qua các thiết kế ấn tượng. G-Shock GM-110NE cũng không ngoại lệ. Mẫu đồng hồ này nổi bật bởi vẻ mạnh mẽ, thể thao và cá tính, được người dùng nóng lòng chờ đợi. Sản phẩm đặc biệt này Casio G-Shock sẽ được bán ra với số lượng giới hạn.

Cận cảnh đồng hồ GM-110NE.

G-Shock GM-110NE được bao phủ toàn bộ bằng hai màu đen và vàng, thể hiện sự đồng điệu giữa hai thương hiệu Casio G-Shock và New Era. Vẻ ngoài của đồng hồ mang đậm nét cá tính, bụi bặm khác biệt. Không chỉ đẹp về thiết kế, GM-110NE còn sở hữu độ bền cao, có khả năng chống sốc, chống va đập và chống nước ở độ sâu 200 m.

Mẫu đồng hồ mang đậm phong cách đường phố.

Đồng hồ G-Shock GM-110NE có hai bộ dây đeo thay thế, gồm một dây đeo vải và một dây nhựa, phù hợp với để thay đổi phong cách hàng ngày.

Dây đeo bằng vải làm từ chất liệu vải dù của chiếc mũ New Era. Mặt trước dây có màu đen, mặt sau được tô điểm bởi màu xanh lá cây nổi bật của Kelly Green. Tất cả chi tiết trên mẫu đồng hồ này đều được thể hiện tinh tế và khác biệt.

Dây đeo còn lại được thiết kế bằng urethane với thân màu đen bán trong suốt, xen lẫn các điểm nhấn màu vàng kim nổi bật. Hai mẫu dây được sáng tạo với hai màu sắc riêng biệt, giúp người dùng dễ dàng phối với những phong cách khác nhau.

Ở nắp lưng phía sau đồng hồ là logo kỷ niệm 100 năm của New Era, đánh dấu phiên bản đặc biệt với những đường nét chạm khắc tinh xảo. Đồng hồ G-Shock có bộ hộp đựng kiểu dáng giống chiếc mũ lưỡi trai, cùng dòng chữ “Originators of the true fitted”. Với những người đam mê thời trang đường phố, đây chắc chắn là một món đồ khó có thể bỏ qua.

Tại Việt Nam, GM-110NE được bày bán tại Casio Anh Khuê.

Trong tháng 12, G-Shock GM-110NE sẽ lên kệ tại Casio Anh Khuê - nhà phân phối và bảo hành chính thức đồng hồ Casio tại Việt Nam. Các fan Casio G-Shock có thể đặt trước sản phẩm tại đây. Sản phẩm được bán ra với số lượng giới hạn tại thị trường Việt Nam.