Làm mới không gian sống mùa Giáng sinh năm nay

Không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí cho cả gia đình, dòng Lifestyle TV của Samsung còn là món đồ nội thất sang trọng, đáng để bạn đầu tư trong mùa Giáng sinh này.

Làm mới không gian sống là xu hướng của nhiều gia đình vào dịp Giáng sinh và mùa lễ hội cuối năm. Cùng với việc tìm kiếm các đồ dùng nội thất phù hợp phong cách để trang trí, việc đổi hoặc sắm mới một số vật dụng công nghệ thiết yếu như TV, tủ lạnh, máy lạnh… cũng được các gia đình tính đến.

Riêng với TV, ngoài đáp ứng nhu cầu giải trí, hiện nay, bộ ba TV Lifestyle của Samsung gồm The Sero, The Serif và The Frame với thiết kế ấn tượng và những tính năng đặc trưng, sẽ giúp gia chủ thỏa sức sáng tạo không gian sống của mình, thể hiện gu thẩm mỹ của cả gia đình.

Chiếc TV là đại diện cho phong cách của người dùng.

Điểm mạnh trong hầu hết dòng sản phẩm TV Samsung chính là thiết kế. Riêng với bộ sản phẩm Lifestyle TV gồm ba dòng: The Sero, The Serif, The Frame, Samsung đã tạo ra những chiếc TV đậm tính nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ bên cạnh nhu cầu giải trí và cập nhật thông tin.

Trong đó, The Sero là TV đầu tiên trên thế giới có thể xoay theo chiều dọc. Tối ưu hiển thị cho các nội dung di động, đa dạng nội dung được giới trẻ quan tâm, chế độ dọc của The Sero cùng độ phân giải 4K giúp trải nghiệm giải trí bên chiếc TV chân thực và mới mẻ hơn. Là sản phẩm mang tính đột phá, thể hiện sự đổi mới mà Samsung mang đến cho người dùng, The Sero là lựa chọn cho người dùng mong muốn thể hiện cá tính thông qua từng chi tiết trong không gian sống.

The Sero - mẫu TV xoay độc đáo mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ.

The Serif, TV có thiết kế hình chữ "I" thanh lịch, là thành quả của sự hợp tác giữa Samsung và hai anh em nhà thiết kế nổi tiếng là Ronan & Erwan Bouroullec. Với đặc trưng công nghệ QLED 4K, chất âm uy lực 40 W và thiết kế khung viền thanh mảnh, tinh tế, mặt sau tối giản nhờ phương pháp giấu dây độc đáo của Samsung, The Serif mang đến sự cân đối và hài hòa cho nhiều không gian và phong cách thiết kế.

The Frame, sản phẩm được chế tác như một khung tranh nghệ thuật, giúp không gian sống thêm sắc màu từ kho tranh với hơn 1.200 tác phẩm, trong đó tập hợp 68 bức tranh của danh họa Van Gogh. Chế độ Art Mode cho phép người dùng cá nhân hóa không gian sống với việc trình chiếu các bộ sưu tập và hình ảnh yêu thích. Với The Frame, Samsung giúp người dùng thể hiện đậm nét dấu ấn cá nhân thông qua nghệ thuật. Với ba màu khung gỗ cho người dùng lựa chọn, The Frame có thể phù hợp cho mọi không gian kiến trúc.

TV The Frame mang những bức tranh nghệ thuật vào không gian sống của bạn.

Với kích thước đa dạng, dòng sản phẩm Lifestyle TV phù hợp cho nhiều không gian sống của các gia đình Việt. Các sản phẩm sở hữu thiết kế độc đáo và công nghệ trình chiếu hiện đại, giúp trải nghiệm nghe nhìn, giải trí của người dùng trọn vẹn hơn.

Một điểm cộng nữa là bộ sản phẩm sẽ đi kèm với hộp đựng có thể tái sử dụng với nhiều mục đích khác nhau.

Hộp đựng sản phẩm phù hợp xu hướng thân thiện với môi trường.

Samsung Lifestyle TV không chỉ là những chiếc TV duy mỹ mà còn mang đến những trải nghiệm giải trí đáng giá nhờ công nghệ đặc trưng của Samsung: Công nghệ QLED 4K, công nghệ nâng cấp hình ảnh bằng AI, cho chất lượng hình ảnh sắc nét cùng độ tương phản cao, phù hợp với mọi điều kiện nguồn sáng.

Mẫu TV The Serif tạo ấn tượng cả về thiết kế lẫn chất lượng hình ảnh.

Có thể nói, Lifestyle TV không chỉ là thiết bị công nghệ mà còn là bước tiến về thiết kế của ngành công nghiệp nghe nhìn. Là thành quả của những cải tiến không ngừng để dẫn đầu trên thị trường của Samsung, từng chiếc TV thuộc dòng Lifestyle mang đến sự đột phá nhưng vẫn bám sát mục tiêu nâng cao trải nghiệm người dùng, cho thấy tham vọng của gã khổng lồ Hàn Quốc trong việc định hình phong cách và cá tính của người dùng hiện đại.

Vượt khỏi giới hạn của chiếc TV thông thường, Lifestyle TV xứng đáng là món quà nội thất sang trọng, giá trị để người dùng tặng bản thân, gia đình vào dịp đặc biệt như Giáng sinh.