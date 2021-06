Làm hồ sơ giả, được cấp sổ đỏ thật rồi lừa ngân hàng 2 tỷ đồng

Hai cá nhân dùng thủ đoạn gian dối để được Sở Tài nguyên - Môi trường Gia Lai cấp sổ đỏ thật, sau đó thế chấp ngân hàng lấy 2 tỷ đồng.

Ngày 14/6, theo nguồn tin của Báo Giao thông, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02, Công an tỉnh Gia Lai) vừa bắt khẩn cấp, di lý hai nghi can Lê Văn Nam (37 tuổi) và Nguyễn Thị Lệ Hoa (34 tuổi, cùng trú tại xã Ia Le, huyện Chư Pưh, Gia Lai) từ Cần Thơ về Gia Lai điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, từ tháng 12/2015 đến tháng 1/2016, Nam và Hoa dùng các thủ đoạn gian dối lập hồ sơ chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại huyện Chư Pưh.

Tại đây, cả hai người được cơ quan chức năng tiến hành lập hồ sơ thủ tục về đất đai thành công. Sau đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Giấy CNQSDĐ) cho diện tích 551,9 m2; UBND huyện Chư Pưh cấp Giấy CNQSDĐ cho diện tích 32.673 m2 tại thôn Phú Hòa, xã Ia Le, huyện Chư Pưh.

Tháng 11/2016, Nam và Hoa đến Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Gia Lai làm thủ tục thế chấp, vay vốn số tiền 2 tỷ đồng . Sau khi rút tiền từ ngân hàng thành công, cả hai rời khỏi địa phương.

Chủ tịch huyện Chư Pưh Lê Quang Thái cho biết sự vụ được phát giác khi Nam và Hoa vay ngân hàng 2 tỷ, đến hạn không trả. Phía ngân hàng Ngân hàng TMCP Đông Á khởi kiện vụ việc ra tòa dân sự, phối hợp với Chi cục thi hành án huyện kê biên tài sản.

“Quá trình đó, họ phát hiện sổ đỏ làm từ hồ sơ không đúng quy định nên kiến nghị công an điều tra”, ông Thái nói và cho biết: "Có sai phạm từ cơ quan địa chính và cán bộ xã (xã Ia Le, Chư Pưh - PV)".

Liên quan đến vụ việc trên, Cơ quan điều tra công an Gia Lai thông tin, đã thu thập hồ sơ, nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Gia Lai đã khởi tố Nam và Hoa về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do hai người này bỏ trốn khỏi địa phương, Công an Gia Lai truy nã toàn quốc.

Đầu tháng 6/2021, qua tin báo, hai nghi can đang trú ở huyện Cờ Đỏ (Cần Thơ), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Gia Lai đã cử điều tra viên phối hợp cơ quan chức năng TP Cần Thơ tiến hành bắt giữ và di lý hai người trên về Gia Lai.