Làm giả sổ đỏ chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Trần Thị Dịu đặt làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất qua mạng xã hội để thế chấp vay rồi chiếm đoạt số tiền 2,2 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) vừa khởi tố khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú (do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi) đối với Trần Thị Dịu (SN 1994, trú tại phường Hà Khẩu, TP Hạ Long) về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Theo kết quả điều tra ban đầu: Cuối năm 2022, Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long nhận được tin báo của chị Đ.T.T. - Trưởng Văn phòng công chứng tại TP Hạ Long - về việc phát hiện nghi ngờ Trần Thị Dịu sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có dấu hiệu bị làm giả để thực hiện công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho anh N.T.A. (địa chỉ tại phường Hồng Hải, TP Hạ Long).

Trần Thị Dịu. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.

Tiến hành xác minh, cơ quan điều tra xác định khoảng thời gian từ tháng 3/2022, Trần Thị Dịu đã tìm và liên hệ với tài khoản mạng xã hội tên “Minh Khang” (không rõ thông tin lai lịch) đặt làm giả 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (do UBND TP Hạ Long cấp tại phường Hùng Thắng) và 2 Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mang tên Trần Thị Dịu. Sau đó, Dịu sử dụng giấy tờ giả này làm thủ tục thế chấp vay anh Đ.V.H. (trú tại TP Hạ Long) số tiền 2,2 tỷ đồng rồi chiếm đoạt sử dụng hết vào chi tiêu cá nhân.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang mở rộng điều tra, xử lý vụ án theo quy định.