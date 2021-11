Làm giả sổ đỏ, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng

Lưu Hoàng Hải cùng đồng bọn làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó đánh tráo giấy tờ và rao bán, cầm cố, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng.

Ngày 23/11, Công an TP Cần Thơ cho biết đã triệt phá đường dây sử dụng giấy chứng quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Cần Thơ, đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, bắt giữ và khởi tố bị can đối với Lưu Hoàng Hải (49 tuổi, ở TP.HCM) cùng 4 người khác để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hải bị cáo buộc là chủ mưu, cầm đầu. Các bị can khai nhận làm môi giới bất động sản ở TP.HCM, sau đó cùng nhau thực hiện hành vi tội phạm. Các bị can tìm số điện thoại những người cần bán đất, bán nhà và xin bản photo sổ đỏ.

Hải bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Công an cung cấp.

Các bị can sau đó làm giả sổ đỏ, liên hệ chủ đất để xem vị trí thửa đất, nhà và bản chính sổ đỏ để đặt cọc. Lợi dụng lúc chủ đất không chú ý, các bị can đánh tráo, lấy sổ đỏ thật.

Sau đó các bị can thuê người đóng giả chủ đất và làm giả giấy tờ tùy thân để ủy quyền, chuyển nhượng cho người khác với giá rẻ hơn thị trường. Khi chủ đất phát hiện, các bị can đã làm hợp đồng chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp tài sản qua nhiều người.

Hải và đồng bọn đã thực hiện 4 vụ đánh tráo 6 sổ đỏ ở quận Ninh Kiều và Cái Răng, với giá trị thị trường khoảng 80 tỷ đồng .

Các bị can đã thực hiện giao dịch chuyển nhượng, cầm cố 4 sổ đỏ, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng , trong đó có 2 sổ đỏ đã được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Cần Thơ, yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường phong tỏa.

Ngoài ra, các bị can còn khai nhận đã làm giả sổ đỏ ở các tỉnh Long An, Bến Tre, Đồng Tháp và Sóc Trăng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh sát, đây là băng nhóm tội phạm có tổ chức, nhiều đối tượng hoạt động từ TP.HCM đến TP Cần Thơ và các tỉnh miền Tây.