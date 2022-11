Làm giả phiếu thu tiền đặt cọc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Phạm Thị Nhung (nguyên là hộ lý Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực) đã làm giả phiếu thu đặt cọc mượn đồ để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của bệnh viện.

Ngày 26/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Nhung (SN 1984, trú tại phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa), nguyên là hộ lý Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực có địa chỉ ở phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Trước đó, Công an thị xã Nghi Sơn nhận được tin báo tố giác tội phạm của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực về việc phát hiện một số người có hành vi làm giả phiếu thu tiền đặt cọc mượn quần áo, đồ đạc của bệnh viện gây thất thoát tài sản.

Quá trình điều tra và xác minh, Công an thị xã Nghi Sơn đã làm rõ, xác định Phạm Thị Nhung là thủ phạm của những phiếu thu giả này.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Thị Nhung là nhân viên hộ lý của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực, nên thường xuyên tiếp xúc với người nhà bệnh nhân đến điều trị. Khi bệnh nhân ra viện, có một số người nhà bệnh nhân đã đưa lại cho Nhung những phiếu thu đặt cọc để mượn đồ nhờ Nhung thanh toán và cho lại Nhung số tiền thừa trong đó.

Do nợ nần, Nhung đã nảy sinh ý định làm giả phiếu thu đặt cọc mượn đồ để lừa đảo chiếm đoạt tiền của bệnh viện. Chỉ tính từ tháng 4 đến khi bị phát hiện, Nhung đã dùng 52 phiếu thu giả để lừa đảo, chiếm đoạt trên 10 triệu đồng của Bệnh viện đa khoa quốc tế Hợp Lực.

Khám xét nơi tạm trú của Phạm Thị Nhung tại phường Bình Minh, thị xã Nghi Sơn, lực lượng Công an đã thu giữ 395 quyển phiếu thu cược đồ giả cùng nhiều tang vật khác có liên quan đến vụ án.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.