Làm giả giấy tờ đất rồi mang chuyển nhượng

Sau khi nhờ người làm giả giấy tờ đất với giá 10 triệu đồng, Trương Minh Hòa (25 tuổi) đã ra văn phòng công chứng làm thủ tục chuyển nhượng để vay tiền thì bị phát hiện.

Chiều 23/9, cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Minh Hòa (25 tuổi, ở xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn) điều tra về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Tại cơ quan điều tra, Hòa khai nhận do cần tiền, nên nảy sinh ý định làm giả giấy đất để mang đi cầm cố, lấy tiền chuộc miếng đất của gia đình ra bán.

Hòa bị bắt giam để điều tra. Ảnh: Tiến Tầm.

Sau khi lên mạng tìm hiểu, Hòa đã liên hệ và đặt làm giả giấy tờ với giá 10 triệu đồng. Nhận được giấy tờ giả, Hòa liên hệ công ty tài chính để vay tiền.

Hòa thỏa thuận chuyển nhượng thửa đất 3.000 m2 do mình đứng tên, với giá 100 triệu đồng.

Khi làm thủ tục hồ sơ, công chứng viên phát hiện giấy tờ đất không phải do cơ quan có thẩm quyền cấp, nên trình báo cảnh sát. Quá trình điều tra, Hòa thừa nhận hành vi phạm tội.