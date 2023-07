Làm giả bằng lái ôtô, xe máy có thể ngồi tù đến 7 năm

Đây là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật Việt Nam vì xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính.

Tình trạng làm giả bằng lái xe đã và đang được các cơ quan quản lý nhà nước xử lý mạnh tay trong thời gian qua. Tuy nhiên, hiện trên các trang mạng xã hội vẫn có rất nhiều quảng cáo nhận làm bằng lái ôtô, xe máy giả, với những lời cam kết uy tín, hàng như thật, không cần đặt cọc. Vậy hành vi làm giả bằng lái xe của những đối tượng này bị xử lý thế nào?

Theo luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn - Giám đốc Công ty Luật TNHH Minh Gia (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), thì:

Bằng lái xe là một loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp. Do đó, hành vi làm giả bằng lái xe là việc làm giả con dấu, giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức như: sử dụng con dấu giả, in bằng giả,… Đây là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật Việt Nam bởi xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính.

Căn cứ quy định điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017):

“Điều 341. Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 2 lần trở lên;

c) Làm từ 2 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác đến 5 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác;

d) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng;

đ) Thu lợi bất chính từ 10 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm:

a) Làm 6 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên;

b) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

c) Thu lợi bất chính 50 triệu đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng”.

Theo quy định nêu trên thì hành vi làm giả bằng lái xe sẽ có hình phạt khác nhau (phạt tiền hoặc phạt tù kèm theo phạt tiền) căn cứ theo số lượng con dấu, tài liệu giả (số lượng bằng lái xe bị làm giả); các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; số lợi thu bất chính; mục đích làm giả bằng lái xe; nhân thân người vi phạm;…