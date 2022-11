Làm giả 5 sổ đỏ để mang đi cầm cố

Cảnh sát xác định Trương Minh Hòa (25 tuổi, ở tỉnh An Giang) nhờ người làm giả nhiều giấy tờ nhà đất rồi mang đi cầm cố.

Hòa bị bắt giam để điều tra. Ảnh: Tiến Tầm.

Ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, khởi tố bổ sung tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị can Trương Minh Hòa (25 tuổi, ở xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn).

Trước đó Hòa đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Theo kết quả điều tra, Hòa sử dụng mạng xã hội liên hệ và cung cấp các giấy tờ liên quan để làm giả 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi có sổ đỏ giả, từ tháng 7 đến tháng 10/2021, Hòa trực tiếp và nhờ người khác đem 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đến nhà ông Ngô Hoàng Răng và bà Lê Nhã Trúc (cùng ở xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn) để vay 370 triệu đồng.

Sau khi trả ông Răng 100 triệu đồng, Hòa lấy lại 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và đem đốt bỏ.

Ngày 10/11/2021, Hòa cùng vợ mang 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đến Văn phòng công chứng để làm thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì bị công chứng viên phát hiện, tố giác cơ quan điều tra.

Ông Răng, bà Trúc cũng làm đơn tố giác sau khi phát hiện hành vi làm giả giấy tờ của Hòa.