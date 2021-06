Làm gì khi bị xã hội đen đến nhà đòi nợ?

Tôi nên chọn Hyundai Elantra hay Kia Cerato với 700 triệu đồng?

Tôi có 700 triệu và muốn mua một mẫu sedan hạng C, liệu tôi nên mua Hyundai Elantra 1.6 AT hay Kia Cerato 1.6 AT Luxury?