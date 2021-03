Làm gì khi bị say độ cao trong lúc leo núi

Triệu chứng khiến người tham gia leo núi rơi vào tình trạng đau đầu, khó thở, nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong.

Những năm gần đây Trekking và Hiking đang dần trở thành những lựa chọn du lịch đầy thử thách và hấp dẫn. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho bản thân trong những chuyến khám phá thiên nhiên, chúng ta cần nằm một số kiến thức cơ bản để tránh rơi vào những tình trạng nguy hiểm.

Đi du lịch chúng ta thường quen với khái niệm say tàu, say xe, say sóng, nhưng đến với bộ môn leo núi thì nên làm quen với một khái niệm mới: say độ cao.

Say độ cao có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, mọi cơ địa. Ảnh: Trần Đình Toàn.

Say độ cao là gì?

Say độ cao là phản ứng vật lý của cơ thể khi lên cao đột ngột so với tốc độ điều chỉnh của cơ thể, gây ra tình trạng khó khăn trong việc hấp thụ oxy. Phần lớn con người có thể lên tới độ cao từ 1.500 đến 2.400 m trong 1 ngày mà không gặp vấn đề gì. Nhưng khi lên độ cao quá 2.400 m lượng oxy ít hơn, áp suất không khí thấp khiến khiến cơ thể gặp một số dấu hiệu của triệu chứng say độ cao (mức độ phụ phụ thuộc vào sức chịu đựng của mỗi người).

Các triệu chứng của say độ cao

Các triệu chứng thường gặp là đau đầu từ nhẹ đến nặng kèm theo choáng váng, buồn nôn, mệt mỏi. Nghiêm trọng hơn có thể trở ngất xỉu hoặc khó thở. Môi và móng tay tím tái. Tuy nhiên không phải tất cả đều có có triệu chứng giống nhau, vì vậy hãy thận trọng quan sát sự thay đổi của cơ thể, bởi vì nếu không phát hiện sớm và kịp thời có thể dẫn đến tử vong.

Cần làm gì khi bi say độ cao

Xuống nơi có độ cao thấp hơn: Ngay khi cảm nhận các triệu chứng say độ cao, chúng ta cần đi xuống nơi có độ cao thấp hơn giúp cơ thể trở lại trạng thái cân bằng. Đây là cách khắc phục nhanh và an toàn nhất trong trường hợp này.

Tập thích nghi với độ cao mới: trong trường hợp không thể ngay lập tức xuống nơi có vị trí thấp hơn hoặc các triệu chứng chỉ ở mức độ nhẹ, bạn có thể ở yên tại chỗ, dành thời gian để nghỉ ngơi, thích nghi với độ cao mới. Chú ý cung cấp nước và tinh bột đồng thời thư giãn để cơ thể dần dần thích nghi.

Uống thuốc: Có nhiều loại thuốc khác nhau có thể giúp kiểm soát tác động của chứng say độ cao. Tuy nhiên cần hỏi ý kiến bác sĩ để sử dụng đúng cách và hợp với tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Trong trường hợp nghiêm trọng hãy nhanh chóng tìm sự hỗ trợ y tế ở nơi gần nhất.

Ngoài việc chuẩn bị một thể lực tốt, cũng cần bổ sung các kiến thức cần thiết cho chuyến đi. Ảnh: Ga Thao.

Say độ cao đôi khi chỉ là một triệu chứng nhẹ, nhưng nếu không được quan tâm đúng mức có thể để lại hậu quả nghiêm trọng. Để chuyến leo núi trở nên trọn vẹn, chúng ta cần chuẩn bị một thể lực thật tốt cùng các kiến thức cơ bản để xử lý các tình huống phát sinh trong chuyến đi.