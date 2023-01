Làm gì, đi đâu nếu không về nhà ăn Tết

Tết truyền thống được xem là dịp đoàn viên, khi những người xa nhà cả năm được trở về quây quần bên gia đình, chia sẻ những buồn vui và cùng đón một năm mới ấm áp.

Tuy nhiên, vì những lý do khác nhau như tình hình tài chính, đặc thù công việc, nhiều người không về nhà dịp Tết.

Một số người đợi ra Tết mới về quê để tiết kiệm tiền. Một số khác ở lại "cày cuốc" xuyên lễ. Bên cạnh đó, không ít người chọn đi du lịch xa để có thêm trải nghiệm mới.

Với nhiều người trẻ, xách vali và du lịch xuyên Tết là một trải nghiệm mới mẻ, thú vị. Mọi năm đều đón năm mới bên gia đình, tự cho mình một năm đi chơi xa trong ngày lễ là ý tưởng không tồi.

Với xu hướng hiện đại, ngày càng nhiều dịch vụ hấp dẫn được mở ra để phục vụ nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng vào ngày lễ. Bạn cũng có nhiều lựa chọn đa dạng nếu không muốn di chuyển quá nhiều, từ cắm trại ở các khu glamping cao cấp, staycation tại những khách sạn ngay trong thành phố xuyên lễ...

Để có một chuyến du lịch hoặc nghỉ dưỡng thoải mái, bạn cần lưu ý kỹ nhiều vấn đề, lên kế hoạch chuẩn bị chu đáo từ sớm.

Trước tiên, hãy tìm hiểu về nơi bạn muốn đến. Bạn có thể tìm được rất nhiều thông tin review trên các hội nhóm mạng xã hội. Kinh nghiệm và trải nghiệm của những người đi trước sẽ giúp bạn có chuyến đi hài lòng hơn.

Đặt vé máy bay, phòng khách sạn hoặc homestay sớm giúp bạn tiết kiệm chi phí đáng kể, đừng quên "săn vé" vào những ngày giảm giá để có ưu đãi hấp dẫn. Các điểm lưu trú, cơ sở dịch vụ thường thu thêm phụ phí ngày Tết, hãy liên lạc trước để tìm hiểu mức giá phải trả.

Cần chủ động lên lịch trình các điểm bạn muốn khám phá dịp này. Nên cân nhắc du lịch ở các địa điểm du lịch nổi tiếng dịp này nếu không muốn chen chúc mệt mỏi.

Dù nghỉ lễ, nhiều công ty vẫn cần nhân viên ở lại để làm việc xuyên Tết. "Cày cuốc" những ngày này đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được khoản lương gấp 2-3 lần ngày thường.

Nhiều người coi Tết không phải là thời điểm nghỉ ngơi mà là cơ hội để chạy đua kiếm tiền, đặc biệt sau khoảng thời gian đình trệ, khó khăn vì dịch bệnh.

Bạn có thể xem đây là cơ hội để gia tăng thu nhập, trang trải cho các khoản chi phí tương lai hay trả các khoản nợ đang có. Tuy nhiên, dù làm việc tới đâu, hãy nhớ dành cho mình thời gian nghỉ ngơi, cân bằng, tránh làm việc quá sức.

Bạn có bao giờ tò mò những địa phương khác có phong tục đón Tết như thế nào, có gì khác với quê nhà của bạn? Nếu háo hức muốn tìm hiểu, bạn có thể thử trải nghiệm năm mới ở nhà của bạn bè hoặc đồng nghiệp thân thiết ở khác địa phương.

Việc một người lạ tới ăn Tết cũng sẽ là trải nghiệm thú vị với chính gia đình người bạn đó. Bạn cũng nên hỏi trước về những phong tục, điều kiêng kỵ trong dịp năm mới ở địa phương đó để tránh phạm phải.

Nếu không về quê dịp Tết, bạn có thể ngạc nhiên trước không khí Tết nơi bạn đang sinh sống và làm việc. Ngày lễ, các thành phố lớn thường trở nên vắng vẻ khi đa số người lao động đã về nhà.

Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn đi dạo quanh thành phố, tận hưởng vẻ khác lạ của nơi vốn nhộn nhịp, xô bồ. Thưởng thức một ly cà phê và trò chuyện với một vài người bạn dịp đầu năm mới sẽ đem đến cho bạn sự thư thái và năng lượng tích cực.

Nếu xác định không thể về nhà ăn Tết, hãy lưu sẵn những bộ phim bạn muốn xem hay cuốn sách muốn đọc từ lâu nhưng chưa thể thực hiện vì quá bận rộn.

Những ngày lễ, nằm trong chăn và xét từ tập phim này qua tập phim khác trong lúc nhâm nhi món ăn vặt nào đó sẽ giống món quà bạn tự thưởng cho bản thân.

Những ngày nghỉ một mình cũng là thời gian thích hợp để bạn thực hành "cai mạng xã hội". Thay vì lướt điện thoại hàng tiếng đồng hồ, hãy nghiền ngẫm những cuốn sách. Hạn chế lướt mạng cũng giúp bạn tránh cảm xúc buồn tủi khi nhìn thấy bài đăng tụ tập năm mới của người khác.

