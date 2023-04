Làm gì để giúp trẻ phòng Covid-19 dịp lễ?

Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày giúp nhiều gia đình có lịch trình đi chơi, du lịch dài hơi và thoải mái hơn.

Tuy nhiên, tình hình số ca mắc Covid-19 có dấu hiệu tăng trở lại, trong khi “hạn sử dụng” của kháng thể từ vaccine và lần mắc bệnh trước đó đã khá lâu, nhiều người có phần lo lắng, đặc biệt gia đình cho trẻ nhỏ.

Sau khi biết lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài hơn mọi năm, gia đình chị Phương Anh (Hai Bà Trưng, Hà Nội) lập tức lên kế hoạch đầy bài bản và chu đáo cho chuyến cắm trại tại Hội An (Đà Nẵng).

Con gái chị Phương Anh 2 tuổi, chuẩn bị có chuyến du lịch xa đầu tiên trong đời. Gần một tháng trước, khi gia đình hào hứng mua sắm cho chuyến du lịch, số ca mắc Covid-19 và nhiều bệnh truyền nhiễm khác ở Hà Nội tăng ngày một nhiều hơn. Chị Phương Anh sốt ruột, lo đứng lo ngồi khi con gái còn quá nhỏ.

“Không chỉ Covid-19, nhiều loại bệnh khác từ virus hợp bào hô hấp RSV đến tay chân miệng, sốt xuất huyết… có thể khiến trẻ nhỏ đổ bệnh bất cứ lúc nào. Trẻ không có đề kháng mạnh như người lớn, nên tôi lo lắng con sẽ bị nhiễm bệnh khi đi chơi ở điểm du lịch đông người”, chị Phương Anh chia sẻ.

Thế nhưng, bà mẹ 29 tuổi vẫn bình tĩnh cập nhật tình hình dịch bệnh, giải thích và trấn an ông bà nội ngoại để các cụ yên tâm cho anh chị đưa cháu đi du lịch.

Về phía con gái, chị Phương Anh bắt đầu tìm hiểu và lên kế hoạch bài bản cho con để tăng cường sức đề kháng.

“Trẻ có khả năng lây nhiễm bệnh rất cao do thói quen đeo khẩu trang không đúng chuẩn, hay cho tay vào miệng. Do đó, để giúp con khỏe mạnh hơn, giải pháp tốt nhất và bền vững nhất là bổ sung đề kháng từ bên trong”, chị Phương Anh giải thích.

Sức mạnh đề kháng và hệ miễn dịch khỏe mạnh của trẻ được xây dựng trên nhiều yếu tố, trong đó, có chế độ ăn uống dinh dưỡng, khoa học, đủ chất. Ngoài ra, chị Phương Anh được nhiều “mẹ bỉm thông thái” chia sẻ bí quyết dùng các những sản phẩm sữa có bổ sung thành phần sữa non với hàm lượng protein, các loại vitamin dồi dào để bổ sung đề kháng tự nhiên cho trẻ.

Một trong các sản phẩm được bà mẹ Hà Nội này và nhiều phụ huynh tin tưởng là Nutifood GrowPLUS+ Sữa non với công thức sữa non của chuyên gia dinh dưỡng châu Âu, được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển, phù hợp với đặc thù thể trạng trẻ em Việt Nam.

“Tôi đã tham khảo ý kiến của nhiều bác sĩ lẫn chuyên gia nhi khoa, các bác sĩ đều khuyên rằng đề kháng khỏe chính là hàng rào phòng vệ giúp trẻ chống lại nhiều bệnh tật, đặc biệt các bệnh lý truyền nhiễm như cúm mùa, tay chân miệng, thậm chí Covid-19”, chị Phương Anh giải thích.

“Tôi rất hy vọng con gái nhỏ sẽ có chuyến đi chơi đầy thú vị và khỏe mạnh”, chị Phương Anh chia sẻ thêm.

Ở góc độ chuyên môn, bác sĩ Trương Hữu Khanh, cố vấn chuyên môn Bệnh viện Nhi đồng 1, Phó chủ tịch thường trực Liên chi hội truyền nhiễm TP.HCM, nhấn mạnh dù Covid-19 về bản chất không có độc lực cao và gây bệnh nặng so với giai đoạn trước, việc phòng ngừa cho trẻ tránh lây nhiễm bệnh tật luôn luôn quan trọng.

Đặc biệt, phụ huynh phải có trách nhiệm hơn để bảo vệ bản thân và chính con cái mình. Do đó, chuyên gia khuyến cáo yếu tố quan trọng đầu tiên trong những ngày nghỉ lễ và cả sinh hoạt hàng ngày là đeo khẩu trang cho trẻ, sát khuẩn tay để tránh trở thành nguồn lây nhiễm cho trẻ.

Cố vấn chuyên môn Bệnh viện Nhi đồng 1 lạc quan cho rằng trong giai đoạn hiện nay, virus gây Covid-19 ngày một có nhiều đột biến để “thuần” hơn với con người.

Đó là lý do người bệnh thường có triệu chứng rất nhẹ, tỷ lệ trở nặng hay nhập viện không cao dù liên tục xuất hiện nhiều biến thể mới của Omicron – chủng SARS-CoV-2 gần như chiếm ưu thế toàn cầu.

“Thời điểm hiện nay, yếu tố quan trọng gián tiếp để tránh mắc Covid-19 hay thậm chí là các bệnh nhiễm lây qua đường hô hấp, tiếp xúc khác là sức mạnh của đề kháng và hệ miễn dịch”, bác sĩ Khanh nói.

Chuyên gia cho rằng với trẻ nhỏ có sức đề kháng cao, hệ miễn dịch hoạt động tốt, các bé thường ít mắc bệnh vặt hơn, kể cả Covid-19.

“Đa số người từng nhiễm bệnh, đã tiêm vaccine, tức là họ đã có miễn dịch nền. Những ai sức đề kháng yếu vẫn nhiễm và phần lớn sẽ tự khỏi bệnh”, ông nói thêm.

Do đó, bác sĩ Khanh khuyến cáo phụ huynh ngoài việc chú ý tăng cường đề kháng cho trẻ, với trẻ có hệ miễn dịch không tốt, đề kháng yếu, tốt nhất không tham gia hoạt động nơi công cộng, tập trung đông người để hạn chế nguy cơ bị lây nhiễm.

“Cho trẻ bổ sung đề kháng sẽ tạo nền tảng vững chắc cho bé chống lại bệnh tật, có miễn dịch khỏe mạnh. Đặc biệt, trong ngày nghỉ lễ, đi chơi, cha mẹ nên cho trẻ uống đủ nước, ăn uống đủ chất dinh dưỡng, ngủ nghỉ đúng giờ, tham gia hoạt động thể chất, vận động. Ngoài ra, đeo khẩu trang và nhắc trẻ rửa tay, khử khuẩn là điều không nên quên”, bác sĩ Khanh khuyến cáo.

Như vậy, theo ý kiến của chuyên gia, ngoài việc tiêm chủng, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, cha mẹ cần dạy con cách chủ động phòng bệnh bằng thói quen đeo khẩu trang, tránh tụ tập nơi đông đúc, rửa tay sát khuẩn thường xuyên.

Bên cạnh đó, yếu tố gián tiếp tạo nên tảng vững chắc cho con trẻ chính là tăng cường đề kháng, giúp bé đủ miễn dịch để thỏa sức vui chơi.

Số ca mắc Covid-19 thời gian gần đây liên tục gia tăng. Hai trường hợp tử vong gần đây do Covid-19 được ghi nhận là người có bệnh nền, chưa tiêm vaccine.

Tại cuộc họp của Bộ Y tế với 63 tỉnh, thành chiều 26/4 về công tác phòng chống dịch trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và Giỗ Tổ Hùng Vương, Bộ Y tế và các chuyên gia dịch tễ, truyền nhiễm… đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiêm vaccine cho người thuộc nhóm nguy cơ cao để bảo vệ chặt chẽ hơn nữa những đối tượng này trước diễn biến tăng về số ca mắc.

