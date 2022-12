Làm gì để giữ sức khỏe khi tiệc tùng liên tục cuối năm

Những tuần cuối năm luôn là thời điểm nhiều người bận rộn, thậm chí quay cuồng với những bữa tiệc, liên hoan tổng kết với bạn bè, đồng nghiệp. Nếu không có kế hoạch đối phó, mọi người rất dễ gặp phải các vấn đề về sức khỏe sau thời gian tiệc tùng liên miên.

Nên ăn sáng đầy đủ

Nhà dinh dưỡng học Kerry Torrens khuyên mỗi người nên dùng bữa sáng no, ổn định về lượng đường nếu có kế hoạch ra ngoài vào buổi tối. Bắt đầu ngày mới bằng một bữa ăn dinh dưỡng có thể giúp kiểm soát khẩu vị của bạn sau đó trong ngày. Cô cũng khuyên mọi người nên dùng thêm một chút sữa chua chứa men vi sinh để giúp tăng cường khả năng miễn dịch.

Ăn nhẹ trước khi đi

Lời khuyên "đừng đi siêu thị khi bụng đói" cũng đúng với trường hợp tiệc tùng. Ăn một bữa nhỏ trước khi đến bữa tiệc, ví dụ như ngũ cốc nguyên hạt và thực phẩm giàu protein, sẽ giúp bạn cảm thấy no và ít có khả năng ăn quá nhiều khi đến nơi, cũng như giúp bạn tránh bị say quá sớm khi uống rượu với cái bụng rỗng.

Điều chỉnh thói quen tập thể dục

Huấn luyện viên cá nhân Holly Davidson cho rằng việc cố gắng duy trì tập thể dục là rất quan trọng. "Nếu lười biếng, bạn sẽ cảm thấy hối hận khi tháng 1 đến", cô nói với The Guardian. Nữ PT khuyên mọi người lên lại lịch tập luyện song có thể chia thành các giai đoạn ngắn hơn.

Biết giới hạn

Thật khó để từ chối những lời mời ăn uống cuối năm với bạn bè, đồng nghiệp. Tuy nhiên, hãy cân nhắc các lựa chọn và cố gắng đặt ra giới hạn cho mình, ví dụ chỉ tham gia nhiều nhất 2-3 cuộc hẹn/tuần. Bên cạnh đó, bạn cũng nên hạn chế số lượng đồ uống có cồn sẽ dùng.

Nạp năng lượng

Không phải ai cũng có thể tranh thủ chợp mắt một chút trước khi đi chơi thâu đêm nhưng nếu bạn có thể, những giấc ngủ ngắn sẽ mang lại rất nhiều lợi ích, dù chỉ khoảng 30 phút, theo Nick Littlehales, tác giả của cuốn sách Sleep: The Myth of 8 Hours. Nếu không thể ngủ một chút trước khi đi, Littlehales khuyên bạn vẫn có thể tranh thủ cho cơ thể nghỉ ngơi bằng cách tìm một góc yên tĩnh, nhắm mắt lại và nghỉ trong giây lát.

Chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ lành mạnh

Mùa lễ hội tiệc tùng cũng đồng nghĩa vô số món ăn hấp dẫn, khó cưỡng lại nhưng không phải lúc nào cũng lành mạnh. Hãy để sẵn chút đồ ăn vặt, ví dụ như trái cây, các loại hạt trong ngăn kéo hoặc túi xách và ăn một chút trước khi đi tiệc.

Uống đủ nước

Nước sẽ giúp bạn tránh phần nào cảm giác nôn nao sau khi dùng đồ uống có cồn. Hãy cố gắng uống từng ngụm đều đặn trong ngày và thử uống xen kẽ đồ có cồn với một cốc nước khi tham dự sự kiện. Uống rượu bia xen kẽ với nước cũng sẽ làm hạn chế nguy cơ say và sự tấn công ồ ạt của acetaldehyde đối với gan.

