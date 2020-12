Lạm dụng tình tiết gợi dục và những ồn ào của phim Hàn năm 2020

Truyền hình Hàn vừa trải qua một năm nhiều biến động một phần do ảnh hưởng của dịch Covid-19, phần còn lại là những lùm xùm không hay liên quan đến diễn viên, nội dung phim.

Nếu như 2019 là một năm khá ảm đạm, 2020 lại là năm sôi động đối với truyền hình Hàn. Màn ảnh nhỏ xứ kim chi ghi nhận sự xuất hiện của nhiều tựa phim chất lượng, cùng những kỷ lục rating xưa nay hiếm.

Tuy nhiên, song song với thành tích là thị phi. Có những ồn ào chỉ thoáng qua, không ảnh hưởng nhiều đến danh tiếng bộ phim, nhưng cũng có lùm xùm khiến tác phẩm đánh mất cảm tình từ khán giả, thậm chí hứng chịu số phận thảm bại.

Đột ngột cắt vai của diễn viên

Một ngôi sao nào đó rời khỏi dự án phim không phải là chuyện hiếm gặp, nhưng nếu ê-kíp sản xuất xử lý không khéo, việc này có thể biến thành scandal gây ảnh hưởng tới tác phẩm và cả diễn viên. Điển hình cho trường hợp này là The King: Eternal Monarch (Quân vương bất diệt) và School 2020.

Quân vương bất diệt dính ồn ào không hay ngay trước thềm phát sóng.

Quân vương bất diệt từng là tâm điểm bàn luận trên các diễn đàn vì quyết định loại bỏ một diễn viên mà không thông báo trước. Thông tin tiêu cực nổ ra ngay tại thời điểm bộ phim sắp sửa lên sóng, còn danh tính diễn viên không được tiết lộ.

Theo báo cáo độc quyền của Market News, đội ngũ sản xuất Quân vương bất diệt đã thất hứa với sao nam kém may mắn nêu trên. Anh được tuyển chọn tham gia diễn xuất ngay từ khi dự án khởi động. Song, kịch bản phim đột ngột thay đổi, khiến nhân vật của anh không còn đất thể hiện.

Tương tự Quân vương bất diệt, ê-kíp phim School 2020 cũng vướng vào cuộc tranh cãi với nữ diễn viên Ahn Seo Hyun. Cô được xác nhận sẽ đóng cặp cùng Kim Yo Han trong tác phẩm đó. Tuy nhiên, vai nữ chính bỗng nhiên chuyển đến tay “em gái quốc dân” Kim Sae Ron mà không bàn bạc trước với Ahn Seo Hyun.

Ahn Seo Hyun mất vai vào phút chót.

Những tình huống bất ngờ như trên có thể tác động xấu đến tâm lý diễn viên, theo nhận xét của trang Koreaboo. Nhiều ngôi sao trẻ nỗ lực tìm chỗ đứng trong nghề, nhưng luôn lo sợ sẽ có ngày bị nhà sản xuất “đâm sau lưng”, rũ bỏ những lời hứa hẹn trước đó. Điều này để lại những “vết nứt về lòng tin” trong tâm trí diễn viên, đặc biệt là các tân binh.

Mức giới hạn độ tuổi chưa phù hợp

Năm 2020, nhiều bộ phim truyền hình dán mác 18+ của Hàn Quốc làm nên chuyện như The World of the Married (Thế giới hôn nhân), Penthouse (Cuộc chiến thượng lưu)... Song, cũng vì nội dung chứa đựng tình tiết nhạy cảm, bạo lực, loạt tác phẩm này dấy lên luồng ý kiến trái chiều về mức giới hạn độ tuổi khán giả.

Nhà sản xuất và đài cáp jTBC vốn lên kế hoạch chỉ dán nhãn 19+ cho 6 tập đầu Thế giới hôn nhân. Tuy nhiên, càng về sau, phim càng xuất hiện nhiều tình huống xô xát thô bạo và đen tối, trần trụi. Một số khán giả chỉ trích ê-kíp không đưa ra cảnh báo cần thiết cho các cảnh quay bạo lực, và lo sợ tâm lý của trẻ vị thành niên sẽ bị méo mó khi theo dõi những phân đoạn đánh đập dã man trong một vài tập phim.

Vì lẽ đó, ê-kíp Thế giới hôn nhân quyết định nâng mức giới hạn độ tuổi lên 19+ cho toàn bộ tác phẩm. Đại diện đội ngũ sản xuất bày tỏ: “Chúng tôi quyết định để rating độ tuổi 19 để có thể khắc họa những xung đột ngày càng leo thang giữa các nhân vật trong toàn cảnh bức tranh trở nên chân thực hơn nữa”.

Thế giới hôn nhân và Cuộc chiến thượng lưu cùng gặp cảnh bị chỉ trích vì mức giới hạn độ tuổi chưa phù hợp.

Cùng cảnh ngộ với Thế giới hôn nhân là Cuộc chiến thượng lưu - bộ phim đang phát sóng của đài SBS. Tác phẩm khai thác những xung đột, âm mưu đấu đá trong giới nhà giàu Hàn Quốc. Cuộc chiến thượng lưu đang lập thành tích rating tốt, giành nhiều lời khen về diễn xuất và cốt truyện.

Tuy nhiên, phim cũng vấp phải làn sóng chỉ trích vì nhiều tình tiết chưa phù hợp với mức giới hạn độ tuổi 15+. Cụ thể, các cảnh bạo lực học đường, ân ái hay đánh đập trong tác phẩm được cho là chỉ phù hợp với nhãn 19+.

Một bộ phận người xem phản ứng dữ dội trên mạng xã hội, thậm chí gửi đơn kiến nghị Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc cân nhắc về trường hợp của Cuộc chiến thượng lưu. Họ lo ngại nội dung tác phẩm có thể gây căng thẳng hoặc kích động giới thanh thiếu niên bắt chước những hành vi sai trái.

Trước sức ép dư luận, đài SBS đã điều chỉnh mức giới hạn độ tuổi người xem lên 19+ từ tập 4 và hứa hẹn sẽ linh hoạt thay đổi để phù hợp với nội dung.

Đạo nhái, lạm dụng chi tiết nhạy cảm

Cũng trong năm nay, hàng loạt bộ phim dính lùm xùm đạo nhái, lạm dụng chi tiết nhạy cảm.

Quân vương bất diệt bị cho là sao chép kiến trúc chùa và hoàng gia huy Nhật Bản khi tạo dựng quốc gia giả tưởng cho nhân vật Lee Gon (Lee Min Ho). Tác phẩm còn đánh mất cảm tình của người xem do chứa đựng một vài câu thoại động chạm tới vấn đề giới tính.

Nhiều phim truyền hình Hàn đánh mất thiện cảm của khán giả vì lạm dụng chi tiết nhạy cảm.

Backstreet Rookie (Cửa hàng tiện lợi Saet Byul) của Ji Chang Wook cũng bị “tuýt còi” vì những chi tiết nhạy cảm như để nhân vật chính Saet Byul cưỡng hôn người đàn ông mới quen biết, dù khi đó cô chỉ mới là nữ sinh trung học.

Chưa hết, phim cũng gây tranh cãi vì một vài phân cảnh bị cho là gợi dục, thô tục, cùng góc quay kém tinh tế. Khán giả Hàn nhận xét Cửa hàng tiện lợi Saet Byul thiếu lành mạnh, phản cảm, không phù hợp để phát sóng rộng rãi, thậm chí còn viết đơn yêu cầu SBS ngừng chiếu phim.

It’s Okay to not be Okay (Điên thì có sao) cũng không khá hơn khi sa vào lùm xùm tương tự. Một số phân đoạn trong tác phẩm bị cho là quấy rối tình dục. Nữ chính Go Moon Young (Seo Ye Ji) có những lời thoại, hành vi táo bạo, gợi liên tưởng tới chuyện nhạy cảm nam nữ.

Một cảnh quay vướng tranh cãi trong Điên thì có sao.

Hồi tháng 8, Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc đã đưa Điên thì có sao ra soi xét vì những cảnh quay miêu tả bộ phận nhạy cảm của nam giới, nội dung quấy rối tình dục, “tẩy trắng” cho hành vi quấy rối tình dục và lạm dụng bằng lời nói. Cơ quan này đã cân nhắc về biện pháp trừng phạt đối với tác phẩm và đơn vị chịu trách nhiệm phát sóng phim.

Cắt giảm thời lượng phim vì ế khách

A Piece of Your Mind có lẽ là bộ phim truyền hình có số phận thê thảm nhất 2020. Tác phẩm bị cắt giảm thời lượng do quá ế khách. Rating mở màn của phim đạt trên 2%, nhưng bắt đầu từ tập 3 đến tập 8, tỷ suất người xem chỉ quanh quẩn ở mức 1%. Đây là con số thấp đến mức đáng báo động.

A Piece of Your Mind hứng chịu số phận thê thảm.

Trước tình hình đó, đài tvN quyết định cắt bớt 4 tập phim, chỉ còn 12 tập thay vì 16 tập như dự kiến. Họ hứa hẹn cải thiện kịch bản, đẩy nhanh diễn biến tình cảm của cặp đôi chính và hy vọng việc rút ngắn thời lượng có thể giúp khán giả đỡ thấy nhàm chán hơn.

Tuy nhiên, cách làm của nhà đài vấp phải sự phản đối của một bộ phận người hâm mộ. Họ cho rằng A Piece of Your Mind không đáng bị đối xử bất công như vậy.

Có không ít tác phẩm khác cũng rơi vào cảnh ế khách như A Piece of Your Mind, nhưng được cứu nguy theo hướng tích cực hơn, thay vì thẳng tay cắt xén như quyết định của tvN.