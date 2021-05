Lâm Đồng cho học sinh dừng đến trường

Tối 8/5, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã ký ban hành văn bản hỏa tốc về tiếp tục tăng cường thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

UBND tỉnh Lâm Đồng đồng ý chủ trương cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, sinh viên, học viên tại các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nghỉ học từ ngày 9/5 cho đến khi có thông báo mới.

Giờ kiểm tra môn tiếng Anh lớp 5 diễn ra sáng nay, ngày 7/5. Ảnh: Báo Lâm Đồng.

Đồng thời, UBND tỉnh Lâm Đồng giao sở GD&ĐT chỉ đạo các trường phổ thông thực hiện việc ôn tập trong thời gian nghỉ học; nghiêm cấm dạy thêm, học thêm; đề nghị phụ huynh học sinh có biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con em mình (bảo đảm an toàn giao thông, tai nạn thương tích, đuối nước,...); thực hiện các giải pháp khử khuẩn, vệ sinh trường lớp, đảm bảo an toàn khi học sinh quay trở lại học.

Trước đó, chiều 8/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lâm Đồng thông báo bệnh nhân 3141, quê Bắc Ninh, đến Đà Lạt du lịch và đi nhiều nơi. Ngành y tế Lâm Đồng đã cách ly 179 người liên quan ca bệnh này.

Theo báo cáo nhanh, N.B.V. (bệnh nhân số 3141, ngụ tỉnh Bắc Ninh) có kết quả dương tính vào ngày 7/5. Qua khai thác yếu tố dịch tễ, bệnh nhân này trước đó có đi du lịch tại Đà Lạt - Lâm Đồng. Ngành y tế Lâm Đồng truy vết các ca tiếp xúc từ ngày 2/5 đến ngày 7/5.

Trong gần 3 ngày ở Đà Lạt, bệnh nhân này đã khai báo các mốc dịch tễ nhớ được tại 10 địa điểm mà bệnh nhân đã lưu trú và tham quan, sử dụng các dịch vụ.