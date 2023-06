Làm cứu hộ bán thời gian lương cao hơn thực tập văn phòng

Mùa hè năm nay, nhu cầu tuyển dụng các vị trí bán thời gian liên quan đến ngành du lịch, giải trí tại Mỹ tăng vọt, trong khi các công ty văn phòng lại ngừng tuyển thực tập sinh.

Theo Wall Street Journal, huấn luyện viên bơi lội, nhân viên bán kem và người hỗ trợ cắm trại là ba trong số những việc làm thêm "hot nhất hè này" tại Mỹ. Trong khi đó, số người chọn làm văn phòng lại không nhiều.

Nguyên nhân là người Mỹ đang chi tiêu thoải mái hơn cho các chuyến đi mùa hè, khiến ngành dịch vụ cần tuyển gấp nhiều lao động và lương thưởng từ đó cũng tăng cao.

Theo WSJ, các tin tuyển dụng việc làm bán thời gian mùa này trên Truth.com hiện nhiều hơn hẳn so với trước đại dịch, dù không quá căng thẳng như năm ngoái. Trong khi đó, các tin tuyển dụng thực tập văn phòng trên Indeed thì giảm mạnh do các công ty đang cắt giảm việc làm.

Mức lương bán thời gian dành cho các vị trí cứu hộ bể bơi hoặc huấn luyện bơi lội còn cao hơn thu nhập của các thực tập sinh văn phòng.

Nhu cầu tuyển dụng tăng kéo theo tiền lương

Cô Kylie Castello (17 tuổi, sống tại San Jose, California) cũng là một trong những người tìm được việc làm trong xu hướng này. Hiện cô là huấn luyện viên bơi lội cá nhân cho các em nhỏ, trong đó chủ yếu là học sinh tiểu học. Cô dạy học trò của mình các kiểu bơi và cách giẫm nước, đồng thời lắng nghe và tư vấn tâm lí cho các em để tạo niềm vui.

Theo chia sẻ từ cô Castello, mức lương hiện tại của cô là 20 USD /giờ - cao hơn khoảng 25% kể từ mức 16 USD của hè năm ngoái - giúp cô dư dả một chút khi bước vào học đại học mùa thu.

Theo báo cáo từ các công ty tuyển dụng, có khoảng 10,1 triệu cơ hội việc làm tại Mỹ trong tháng qua và 20% trong số đó thuộc các lĩnh vực giải trí, dịch vụ ăn uống hoặc bán lẻ - vượt xa con số 5,7 triệu người thất nghiệp đang tìm việc.

Nhận xét về điều này, ông Paul Harrington - nhà kinh tế tại Đại học Rhode Island - cho biết: "Chúng ta có thể thấy tình trạng thiếu lao động đang rất căng thẳng kéo theo tiền lương phải tăng cao, đặc biệt là tiền lương cho những vị trí bán thời gian. Những vị trí này không yêu cầu nhiều về độ tuổi hay kinh nghiệm, do đó, nhiều trẻ em khả năng cao sẽ gia nhập thị trường việc làm".

Theo dự đoán của ông Harrington, tỷ lệ thanh thiếu niên có việc làm trong mùa hè này sẽ đạt mức cao nhất kể từ sau 2008. Ngoài ra, lao động bán thời gian ở lứa tuổi này cũng được hưởng lợi từ sự cạnh tranh ít hơn, khi đại dịch đã khiến nhiều người lao động lớn tuổi rời khỏi thị trường.

Thêm vào đó, tiền lương dành cho các công việc trong mùa hè cũng có xu hướng tăng nhanh hơn năm trước. So với năm 2022, công việc bán thời gian tại các nhà hàng, khách sạn, trung tâm thể dục và trại hè năm nay đều có mức lương cao hơn khoảng 30%.

Lương các công việc mùa hè tăng khá nhanh so với năm 2022.

Cô Nandhini Natarajan (18 tuổi, sống tại Hunt Valley, Maryland) đang làm phục vụ bán thời gian tại một quán ăn và kiếm được 14 USD /giờ chưa kể tiền boa - cao hơn nhiều so với tổng thu nhập 10,75 USD /giờ của 2 năm trước.

"Nếu mức thu nhập vẫn như trước thì tôi sẽ cần tìm thêm một công việc khác để tiết kiệm tiền, nhưng tiền lương tăng lên đã cho phép tôi nghỉ ngơi thêm chút", cô Natarajan cho biết.

Vẫn không đủ người lao động

Tuy tiền lương tăng cao như vậy nhưng nhiều vị trí vẫn không có đủ người làm. Đặc biệt, những tháng gần đây, tình trạng thiếu nhân viên cứu hộ đang kéo dài khiến một số bể bơi cũng như bãi biển không thể mở cửa.

Công viên giải trí Seattle - một trong những công viên tư nhân lớn nhất tại đây - đã phải tạm đóng cửa khu vực bể bơi và biển nhân tạo vì không đủ người cứu hộ. Dù công viên đã nâng mức lương cho vị trí này lên khoảng 21,5 USD /giờ, vẫn không nhiều người ứng tuyển.

Ngoài ra, theo thống kê từ một số nghiên cứu, tỷ lệ thanh thiếu niên tại Mỹ đang đi làm hoặc đang tìm việc hiện khoảng 37%, cao hơn so với mức 30% của 2014, tuy nhiên vẫn ít hơn nhiều so với năm 1978 khi tỷ lệ này đạt gần 60%.

Theo các nhà kinh tế, điều này là lẽ đương nhiên vì thanh thiếu niên hiện nay thường quan tâm đến các khóa học mùa hè, thực tập không lương hoặc tham gia ngoại khóa thay vì đi chợ, rửa xe hay phục vụ bàn.

Bên cạnh đó, các vị trí tuyển dụng vào mùa hè cũng đang chạy theo xu hướng thị trường hơn. Các công việc bán thời gian như phục vụ bàn, dọn dẹp, cứu hộ... với mức lương thấp đang tăng nhanh, trong khi việc tuyển dụng văn phòng ở các công ty công nghệ hay tài chính đã chậm lại.

Tính đến ngày 19/5, các tin tuyển dụng thực tập sinh hè đã giảm 14,7% so với một năm trước đó, theo Truth.com.

Công việc nhân viên cứu hộ đang cần người hơn bao giờ hết.

Cô Maggie Walker (21 tuổi) - sinh viên ngành ngành kỹ thuật sinh học tại Đại học Pittsburgh - cho biết mình đã rất ngạc nhiên khi không được nhận vào bất kỳ nơi nào trong số hơn 30 vị trí mà cô đã đăng kí trong năm nay.

"Điều này thực sự khiến tôi nản lòng và đặt ra những nghi vấn cho bản thân, rằng tôi có đủ giỏi không, có đủ điều kiện để vào những công ty như vậy không?", cô chia sẻ.

Dù hiện tại Walker đã tìm được việc nhưng cô phải chia lẻ thời gian và làm tại 3 chỗ khác nhau, bao gồm việc bán thời gian tại một phòng thí nghiệm, 10 giờ/tuần tại phòng cố vấn kỹ thuật của trường và thêm 10 giờ/tuần nữa tại một công ty khởi nghiệp ở Pittsburgh.