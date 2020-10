Làm chủ cảm xúc để thoát khỏi cuộc sống tiêu cực

Cuộc sống là 20% những gì xảy ra và 80% là cách bạn phản ứng. Sẽ luôn có những người khiến bạn “phát điên” vì cách cư xử và rắc rối họ gây ra.

Bạn sẽ đổ tại: “Cuộc đời mình tệ hại vì chính họ”, “không gặp phải anh/cô ta, mình đã khác”; hay đơn giản là chấp nhận sống trong những mối quan hệ độc hại đó, vì “đời là thế”.

Nhưng tất cả suy nghĩ và lựa chọn đó sẽ mang lại 80% kết quả mà bạn không mong muốn đâu. Bởi, vấn đề nằm ở trong chúng ta, và ta có chạy đi đây chăng nữa, sống ở bất kỳ môi trường nào, thì cũng sẽ luôn có những “người khó chịu” xuất hiện.

Đừng để cảm xúc thôi miên lý trí của tác giả Mike Bechtle sẽ giúp bạn thấu hiểu và nhìn nhận rõ hơn vấn đề trong mình. Từ đó, bạn thoát khỏi những nỗi dằn vặt, cảm xúc tiêu cực và bắt đầu học cách tha thứ.

Trong phần đầu tiên của Đừng để cảm xúc thôi miên lý trí, tác giả Mike Bechtle tập trung làm rõ quan điểm cốt lõi trong đối nhân xử thế. Những rắc rối liên quan các mối quan hệ thường không bắt nguồn từ những khía cạnh chúng ta tương đồng, mà từ những điểm bất đồng.

Cuốn sách chỉ ra rằng chúng ta đều là những con người không hoàn hảo. Chúng ta không thể ép buộc người khác thay đổi nhưng có thể hy vọng họ sẽ thay đổi bằng cách gây ảnh hưởng tích cực lên họ.

Phần thứ hai của cuốn sách đưa ra giải pháp nhằm tạo nên những thay đổi tích cực đến hành vi của người khác.

Có thể ta cần trò chuyện thân mật, thẳng thắn với người đó mà không có bất kỳ áp lực nào xung quanh. Hoặc ta cần sự giúp đỡ của người thứ ba nhằm dàn xếp, thỏa thuận và giải quyết vấn đề sao cho có lợi cho đôi bên.

Hãy kiên nhẫn với bản thân và người khác để cùng thay đổi, sửa chữa và trở thành phiên bản tốt hơn của mỗi người. Đừng để cảm xúc thôi miên lý trí có thể là người bạn đồng hành trên con đường xây dựng một cuộc sống theo bạn mong muốn.

Theo Mike Bechtle, khi chúng ta thay đổi cách bản thân phản ứng, người khác cũng sẽ thay đổi cách họ ứng xử với bạn.

Đọc Đừng để cảm xúc thôi miên lí trí, mỗi người có thể nhận ra một sự thật rằng sự nóng giận, bực tức và nổi điên của bản thân chẳng thể giúp tình hình trở nên tốt đẹp hơn. Dù bạn là ai, bạn chắc chắn sẽ có một cuộc đời trọn vẹn nếu có một tâm trí sáng suốt trước mọi ngoại cảnh.

Tiến sĩ Mike Bechussy đang giảng dạy tại Đại học bang Arizona, Mỹ. Ông là diễn giả, đồng thời là tác giả của rất nhiều cuốn sách bán chạy như: Dealing With The Elephant In The Room, I Wish He Had Come With Instructions, How To Communicate With Confidence…