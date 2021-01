Lâm Chí Dĩnh từng làm người đại diện cho Won Bin

Trong một show truyền hình, Lâm Chí Dĩnh cho biết anh có mối quan hệ khá thân thiết với Won Bin và từng được tài tử xứ Hàn mời làm đại diện tại thị trường Trung Quốc.

Ngày 27/1, Sina đưa tin mạng xã hội lan truyền video phỏng vấn của Lâm Chí Dĩnh trong chương trình That's Something Different, do đài Hồ Nam sản xuất.

Tại đây, nam diễn viên Sợi dây chuyền định mệnh có tiết lộ thú vị về tình bạn với Won Bin. Theo Lâm Chí Dĩnh, anh có mối quan hệ khá thân thiết với sao nam Trái tim mùa thu và Jang Dong Gun. Cả ba từng là nghệ sĩ dưới trướng của một công ty thu âm tại Hàn Quốc.

Lâm Chí Dĩnh chụp ảnh cùng Won Bin (giữa) và Chung Hán Lương. Ảnh: Sina.

"Won Bin từng mời tôi làm người đại diện ở Trung Quốc. Sau đó, tôi giúp cậu ấy lo liệu một số hợp đồng biểu diễn", Lâm Chí Dĩnh tiết lộ.

Tin tức này sau khi được đăng tải gây xôn xao cộng đồng mạng Trung Quốc. "Thật bất ngờ", "Người đại diện của trai đẹp cũng phải là trai đẹp", khán giả bình luận trên Weibo. Hiện tại, Won Bin và Lâm Chí Dĩnh vẫn được xem là nam thần của hai nền giải trí. Bộ đôi diễn viên có sự nghiệp thành công rực rỡ và cuộc sống gia đình viên mãn.

Lâm Chí Dĩnh sinh năm 1974. Anh có biệt danh "cơn bão nhỏ", "Tiểu Thiên Vương" của ngành giải trí Đài Loan (Trung Quốc). Những bộ phim làm nên tên tuổi của anh có thể kể tới Thiên long bát bộ, Sợi dây chuyền định mệnh, Thiếu Lâm tiểu tử, Bá vương học đường, Tuyệt đại song kiêu.

Còn ngôi sao xứ Đài hiện không còn đóng phim, chỉ tham gia một số hoạt động giải trí. Phần lớn thời gian, anh tập trung cho sự nghiệp kinh doanh. Theo Sohu, khối tài sản tài tử sở hữu ước tính 160 triệu USD , chưa tính dàn siêu xe và các bất động sản. Anh cũng có cuộc hôn nhân viên mãn bên người mẫu Trần Nhược Nghi và 3 con trai.

Trong khi đó, Won Bin sinh năm 1977, là một trong những mỹ nam được yêu thích nhất của Hàn Quốc. Anh bắt đầu được chú ý sau Trái tim mùa thu (2000) - bộ phim gây sốt trên màn ảnh nhỏ và là khởi nguồn cho làn sóng Hallyu lan tỏa khắp châu Á.

Hai nam thần của giới giải trí Trung - Hàn thành công trong sự nghiệp và có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Ảnh: Sohu.

Hơn 10 năm qua, sự nghiệp của Won Bin có phần chững lại. Sau thành công của bộ phim The Man from Nowhere (2010), nam diễn viên không đóng thêm bộ phim nào. Thay vào đó, anh chỉ nhận quay quảng cáo, chụp ảnh tạp chí và đi sự kiện, nhưng với số lượng ít ỏi.

Dù vậy, Won Bin vẫn sống dư dả với số tiền thù lao khổng lồ. Anh còn đầu tư vào bất động sản và kinh doanh. Nam diễn viên sống kín đáo cùng vợ Lee Na Young và con trai.