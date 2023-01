Làm ấm phòng mà không cần điều hòa, máy sưởi

Giống như sự nóng bức của mùa hè, tiết trời lạnh buốt vào mùa đông khiến không ít người cảm thấy khó chịu.

Một số biện pháp như điều hòa hai chiều, chăn điện hay máy sưởi có thể giúp chúng ta cảm thấy ấm áp hơn, song lại khiến hóa đơn tiền điện tăng gấp nhiều lần.

Thay vào đó, bạn có thể bài trí căn phòng với một số món đồ giữ nhiệt và áp dụng những mẹo giữ ấm khác, theo chuyên gia từ Homes and Gardens.

Chọn chăn, drap ấm áp

Thông thường, mọi người lựa chọn bộ trải giường bằng vải cotton hoặc lanh mỏng bởi sự đa dạng màu sắc và dễ dàng trang trí cho phòng. Tuy nhiên, loại vải thoáng mát này chỉ phù hợp cho mùa hè.

Vào mùa đông, một số vải dày hơn như lông cừu, vải nỉ, thậm chí là len sẽ giúp bạn giữ nhiệt cơ thể và làm ấm giường lâu hơn.

Sử dụng vải lông cừu là một sự lựa chọn thú vị, điểm nhấn sang trọng cho phòng ngủ của bạn. Trong khi đó, chất liệu nỉ lại đa dạng về thiết kế và màu sắc, phù hợp với mọi phong cách trang trí phòng.

Bộ ngăn gió và rèm cách nhiệt

Bộ ngăn gió lùa là một thiết bị được sử dụng để ngăn không khí lạnh xâm nhập vào nhà thông qua các khe hở xung quanh lối vào như cửa ra vào, cửa sổ và lò sưởi.

Khi kết hợp với rèm cách nhiệt (loại rèm được thiết kế đặc biệt để giữ không khí giữa các lớp vải), chúng sẽ tạo ra vách ngăn giữa nhiệt độ nóng và lạnh để giữ ấm căn phòng của bạn.

Kê giường cách xa cửa sổ

Cửa sổ là một trong những nơi không khí lạnh xâm nhập.

Ngoài việc sử dụng bộ ngăn gió hay rèm cách nhiệt, bạn có thể đổi vị trí giường của mình ra xa khỏi cửa sổ và cửa ra vào.

Lucy Searle, tổng biên tập của Homes & Gardens, cho biết: “Việc sắp xếp lại giường nằm không phải là vấn đề dễ dàng, nhưng điều đó lại giúp bạn tránh được hơi lạnh từ cửa và cảm thấy ấm áp và dễ chịu hơn”.

Ngoài việc giữ ấm, đây cũng là một cách bài trí, làm mới lại phòng của bạn để đón chào không khí mùa đông.

Quạt trần đảo chiều

Có lẽ rất nhiều người thắc mắc khi sử dụng quạt trần vào mùa đông.

Quạt trần thường hoạt động xoay ngược chiều kim đồng hồ để tạo ra luồng gió mạnh làm mát không gian ngày hè.

Tuy nhiên, quạt có chức năng đảo chiều thuận theo kim đồng hồ sẽ giúp điều hòa không khí lạnh từ bên dưới chuyển lên trên trong khi khí ấm sẽ được chuyển xuống dưới.

Bằng cách này, bạn sẽ tiết kiệm được khoản tiền điện lớn khi không sử dụng máy sưởi hay điều hòa hai chiều.

Trải thảm

Một vài gia đình thường có thói quen trải thảm xốp vào mùa đông. Đây là một cách góp phần làm ấm phòng, song không có tính thẩm mỹ cao.

Thay vì thảm xốp, bạn có thể sử dụng những tấm thảm len to bản, dày dặn. Chất liệu vải sợi tự nhiên này giúp cách nhiệt tốt hơn so với các loại sợi tổng hợp.

Lưu ý, khi chọn thảm, bạn cần tính toán kích thước sao cho phù hợp với không gian và các nội thất xung quanh.

Ví dụ, đối với giường cỡ king (1,8 x 2,2 m), bạn hãy chọn tấm thảm có kích thước 2 x 3 m để có thể bao phủ cả giường và bàn cạnh giường ngủ, sau đó thêm tấm thảm dài 0,8 m ở hai bên giường.

