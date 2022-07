Lại xuất hiện nữ hành khách ngồi trên băng chuyền hành lý sân bay

Mạng xã hội vừa tiếp tục lan truyền thêm hình ảnh một nữ hành khách ngồi trên băng chuyền hành lý tại sân bay. Hành động này bị nhiều người lên án là phản cảm, thiếu ý thức.

Cộng đồng mạng lại tiếp tục "dậy sóng" với hành vi ngồi trên băng chuyền hành lý của hành khách tại sân bay. Theo đó, trong các hình ảnh đăng tải, nữ hành khách thản nhiên ngồi trên băng chuyền hành lý bất chấp các nguy cơ gây nguy hiểm cho bản thân khi có thể bị cuốn quần áo vào băng chuyền.

Trước đó, PV Dân Việt đã phản ánh việc một nữ TikToker đăng tải clip ngồi nhón gót trên băng chuyền hành lý sân bay. Sự việc thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng cần phải có hình thức xử lý đối với các hành vi phản cảm này.

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã nắm được thông tin trên và đang yêu cầu xác minh hành vi của hành khách trên.

Thêm một hành khách ngồi lên băng chuyền hành lý sân bay. Ảnh: I.T..

Theo đó, Cục Hàng không đang giao xác minh cụ thể vụ việc. Trường hợp đủ căn cứ, có thể khép vào tội cố tình gây rối tại cảng hàng không sân bay và có thể xem xét cấm vận chuyển bằng đường hàng không.

Được biết, nữ hành khách sau đó được xác định tên H.T.T.K ngồi ghế 5D, đi chuyến bay QH1044 từ Côn Đảo về TP.HCM. Theo camera an ninh sân bay ghi lại, nữ hành khách đã cố tình trèo lên băng chuyền hành lý tại sân bay.

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các trường hợp hành khách đi máy bay vi phạm quy định về an ninh, an toàn hàng không, gây xôn xao dư luận. Theo đó, một số hành khách trẻ tuổi đang theo đuổi các trào lưu, cố tình thực hiện các hành động gây chú ý, thu hút người xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Để tạo sự khác biệt, hành khách gài điện thoại lên cửa sổ máy bay, sử dụng tấm chắn cửa sổ máy bay giữ cố định điện thoại, bấm nút quay video, nhằm "săn mây" hoặc ghi lại cảnh máy bay cất/hạ cánh.

Trước đó, một cô gái cũng ngồi xổm lên băng chuyền hành lý gây bức xúc dư luận. Ảnh: I.T..

Trường hợp khác, một cô gái đi xe buýt ra máy bay, khi cánh cửa xe vừa mở, đã chạy thẳng về phía máy bay đang lăn vào vị trí đỗ, cố tình nhảy múa, tạo dáng để quay video tại sân bay Phú Quốc. Trước tình huống này, nhân viên kiểm soát an ninh hàng không làm nhiệm vụ trực tại đó đã kịp thời tiếp cận và yêu cầu hành khách quay trở lại vị trí an toàn.

Trước tình trạng gia tăng mất an toàn hàng không, Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành Chỉ thị tăng cường giám sát, chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm an toàn - an ninh hàng không.

Đồng thời, Cục yêu cầu các cảng hàng không chú trọng công tác giám sát an toàn tại các khu vực của sân bay nơi có mật độ hoạt động cao của máy bay, phương tiện mặt đất, các khu vực hạn chế trọng yếu liên quan đến an toàn khai thác bay.

Các bộ phận liên quan kịp thời khuyến cáo, ngăn ngừa với khách vô ý thực hiện hành vi không tuân thủ quy định an ninh, an toàn tại khu vực này. Theo đó, hành vi vi phạm an toàn hàng không của hành khách có thể bị xem xét cấm bay.