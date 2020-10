Lái xe tông chết 2 người, đại ca Mười Thu gọi đàn em nhận tội thay

Sau khi lái ôtô đâm chết 2 người, một đại ca giang hồ khét tiếng tại TP Dĩ An đã gọi cho đàn em đến nhận tội thay.

Ngày 29/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công An TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trọng Mười (còn gọi là Mười Thu, 42 tuổi, quê Nghệ An) về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Ôtô đâm liên tiếp 2 xe máy khiến 2 người tử vong.

Chiều 8/10, Nguyễn Trọng Mười lái ôtô 7 chỗ trên đường Nguyễn Tri Phương hướng ra cầu vượt Sóng Thần.

Tới hẻm 376 đường Nguyễn Tri Phương, ôtô do ông Mười cầm lái đã tông 2 xe máy chạy cùng chiều phía trước. Tai nạn làm nạn nhân Trần Đại Tài (18 tuổi, quê Đồng Nai) và anh Trần Ngọc Anh (30 tuổi, quê Nghệ An) tử vong tại chỗ.

Sau tai nạn, Mười Thu nhanh chóng rời khỏi hiện trường, rồi gọi điện thoại cho đàn em là Đặng Quang Anh (33 tuổi, quê Hà Tĩnh) nhận tội thay.

Tuy nhiên, sau khi lấy lời khai và trích xuất camera gần hiện trường, công an phát hiện người lái xe là ông Nguyễn Trọng Mười.

Nhà chức trách mời Mười Thu lên làm việc nhưng người này không hợp tác, buộc công an phải áp giải. Sau đó, ông Mười thừa nhận là người điều khiển ôtô gây tai nạn.

Mười Thu là đại ca giang hồ khét tiếng ở vùng giáp ranh Dĩ An, Thủ Đức. Người đàn ông này có nhiều tiền án, vừa ra tù hồi tháng 9. Chiếc ôtô liên quan vụ tai nạn vừa được mua trước đó ít ngày.