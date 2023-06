Lái xe thoát chết thần kỳ trước họng súng nhóm tấn công UBND ở Đắk Lắk

Ông Đoàn Đức Dũng (SN 1967, ngụ tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) thoát chết kỳ diệu sau 2 lần đối mặt với nhóm nghi phạm gây mất ANTT đặc biệt nghiêm trọng vừa qua ở Đắk Lắk.

Ông Đoàn Đức Dũng kể: Lúc đó khoảng 1h15, ông chở cà phê bằng xe tải xuống tới đầu xã Ea Ktur, thì xuất hiện một đám người, kéo đi hết trên đường nên ông không thể né được. Ông thắng xe lại, nghĩ là bộ đội, dân quân đang đi tập. Nhóm người này có tia laser rọi đầy trên kính xe của ông. Khi bật đèn pha xe lên, thì ông thấy nhóm người này có cả súng và dao. Họ ra chặn xe của ông Dũng lại. Lúc này ông Dũng biết có chuyện chẳng lành, nhưng nghĩ đây chỉ là nhóm cướp. Ông liền rút tiền trong ví ra hết, giấu vào ghế xe tài xế, chỉ để lại một số tiền khoảng gần 3 triệu đồng.

Ông Đoàn Đức Dũng cùng phụ xe 2 lần đối mặt với nhóm nghi phạm.

Vừa dừng xe lại, chưa tắt đèn, thì ông Dũng nghe tiếng nói nhưng không hiểu gì. Một người trong nhóm này chạy tới, đưa súng lên yêu cầu ông Dũng tắt đèn, tắt máy, nói bằng tiếng Kinh. Sau đó, nhóm người trên yêu cầu ông bước xuống xe, nhưng ông Dũng không xuống. Một nghi phạm dùng súng chỉa vào xe, nên ông cũng không dám mở cửa. Cùng lúc, ông Dũng bảo phụ xe gài khóa chốt cửa rồi cúi đầu xuống.

"Chúng bắn bể kính, nên tôi phải cúi xuống, núp vào dưới vô lăng. Khi chúng bắn tiếp vô xe, tôi nghĩ là mình cũng sắp đi rồi, nhưng may thoát chết. Vì xe 15 tấn rất cao, nó đứng ở dưới, tôi ngồi ở trên, khum người xuống, nên nó không nhìn thấy tôi. Khi tôi nằm gục xuống, nó bắn xéo vô và nghĩ là tôi chết rồi. Tôi nhìn ra thấy nó rọi đèn pin, bịt mặt, bịt đầu hết, có 2 con mắt thôi!..", ông Dũng kể.

Xe tải thời điểm xảy ra vụ việc ông Đoàn Đức Dũng điều khiển.

Chúng bắn xong, tưởng tài xế đã chết nên bỏ đi hết. Khoảng 3 phút sau khi đi khuất, tài xế nổ máy, bật đèn chạy...

Ông Dũng chạy được một đoạn, thì gặp nhóm khác chặn lại có 2 xe công nông chắn giữa đường, xe của ông không thể nào đi qua lại được. "Chúng chỉa súng bảo tôi và phụ bước xuống xe. Bước xuống xe nó đánh thằng phụ một báng súng liền. Nghe bên kia nó nói thằng phụ quỳ, giơ 2 tay lên, bảo ôm cái đầu lại. Nó nói tôi, bắt chạy cái xe tới, lùi lại, chặn ngang đường cái, không cho xe vô ra chi hết!..", ông Dũng kể lại.

Lốp xe của ông Đoàn Đức Dũng bị nhóm nghi phạm đâm thủng.

"Khi tôi bước xuống xe, chúng lấy dao ra đâm hết tất cả lốp. Nó bảo tôi xích lại cái cửa xe, sát chỗ đó, rồi bước lại 2-3 bước sát nó. Tôi bước ra khoảng nửa nước, nó bảo tôi xích vô, tôi nghĩ thôi rồi, lần này nó đâm rồi, không chạy đi đâu được!..", ông Dũng kể.

Cùng lúc có 3 chiếc xe du lịch chạy cách đó khoảng 300-400 m, ông Dũng nghe nhóm người này nói: "Xe vô kia kìa, anh em ra giết hết đi...".

Theo ông Dũng, lúc này 2 bên vườn cà phê chúng tuôn ra rất đông. Còn cách những chiếc ôtô trên 200-300 m, thì chúng nổ súng bắn liền. Nghi phạm đứng canh ông Dũng cũng bỏ đi theo nhóm, nên ông Dũng mới chạy được vào đám cà phê để trốn.

Lốp xe do nhóm nghi phạm đâm thủng.

"Xe bị đốt cháy, cái mạng mình còn sống là mừng, phước trời nó lớn. Lúc đó, tôi nghĩ là cũng chết rồi, nó bắn chết chứ không còn sống nữa. Khi có 3 chiếc xe du lịch kia chạy tới, chúng nhào ra chặn, tụi tôi mới trốn được, chứ không có là cũng xong!..", ông Dũng kể.

Như Báo CAND đã thông tin, rạng sáng 11/6 vừa qua, trên địa bàn huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) đã xảy ra vụ việc nhóm người gây mất ANTT, dùng súng tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur. Hậu quả khiến 9 người chết, trong đó có CBCS công an, cán bộ xã và người dân. Sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm nghi phạm trên, giải cứu một số người dân bị bắt làm con tin.