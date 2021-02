Lái xe ôm đưa 5 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia

Ông Xuân được một người không quen biết thuê đưa 5 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia với giá 2,5 triệu đồng.

Ngày 6/2, Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Văn Xuân (44 tuổi, ngụ huyện An Phú) về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Nguyễn Văn Xuân. Ảnh: Tiến Tầm.

Khuya 28/1, cảnh sát phát hiện Xuân đưa 5 người có hộ khẩu tỉnh Đồng Nai, Thái Nguyên và TP Hải Phòng xuống bến đò Cây Me ở xã Khánh An, huyện An Phú. Được lực lượng chức năng mời làm việc, Xuân khai ông ta làm nghề chạy xe ôm. Khoảng 19h ngày 28/1, Xuân được một người lạ mặt thuê đưa 5 người sang Campuchia với giá 2,5 triệu đồng.

Xuân sau đó thuê 2 người nữa rồi cùng chở 5 người xuống bến đò Cây Me. Khi công an ập đến thì người lái đò kịp nhảy xuống sông bơi sang phía Campuchia trốn thoát.