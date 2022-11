Lái xe biển xanh tông chết nữ sinh, hé lộ nhiều tình tiết phía sau

Sau vụ xe biển xanh tông chết nữ sinh ở TP Phú Quốc (Kiên Giang) đã xuất hiện nhiều tình tiết bất ngờ như tài xế không có bằng lái, vi phạm nồng độ cồn.

Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) đang điều tra vụ xe biển xanh tông chết nữ sinh 15 tuổi. Người điều khiển xe biển xanh 68C-0862 là Danh Thép (29 tuổi, nghề nghiệp sửa xe; đang cư trú tại xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc).

Sau vụ tai nạn này đã xuất hiện nhiều tình tiết bất ngờ, gây xôn xao dư luận.

Theo đó, Danh Thép không có giấy phép lái ôtô. Công an TP Phú Quốc đo nồng độ cồn đối với Danh Thép, kết quả 0,350 mg/lít khí thở. Đặc biệt, Danh Thép khai khoảng 10 ngày trước anh ta mượn xe biển xanh của anh Đ.Q.C. (ngụ xã Bãi Thơm, TP Phú Quốc) để tập lái.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Anh Hào.

Còn ôtô biển xanh biển số 68C-0862 trước đây thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang. Chiếc xe này hết hạn đăng kiểm năm 2019, sau đó được bán thanh lý cho một người ở Phú Quốc.

Liên quan đến vụ việc, một giáo viên của Trường THPT An Thới cho biết em L.D.M.Q. (15 tuổi, nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn) là học sinh lớp 10 của trường. Em Q. là học sinh giỏi nhiều năm liền. Khi vào Trường THPT An Thới, em Q. được chọn vào học lớp đặc biệt, do nữ sinh này có số điểm thi cao.

Mới đây, em Q. thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh để chọn đi thi cấp tỉnh, chưa có kết quả thì xảy ra vụ tai nạn khiến nữ sinh này thiệt mạng. “Em Q. là học sinh giỏi, rất ngoan hiền, lễ phép”, một giáo viên Trường THPT An Thới cho biết.

Còn hàng xóm của gia đình em Q. cho biết ba mẹ nữ sinh này trước đây sống ở phường Dương Đông, sau đó, chuyển đến sống tại phường An Thới và kinh doanh cửa hàng tạp hóa.

Khoảng 21h ngày 14/11, anh Lê Văn Đở (41 tuổi, ngụ phường An Thới, TP Phú Quốc) chạy xe máy trên đường Nguyễn Văn Cừ. Khi đến đoạn đường thuộc khu phố 4, phường An Thới bị xe biển xanh biển số 68C-0862 do Danh Thép chạy cùng chiều phía sau va chạm.

Sau cú va chạm, xe biển xanh tiếp tục di chuyển đến đoạn đường trước Trường THPT An Thới thì tông vào xe máy do em L.D.M.Q. điều khiển.

Sau khi gây tai nạn, Danh Thép bỏ ôtô lại rồi rời khỏi hiện trường. Em Q. được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong; còn anh Đở bị thương nhẹ.