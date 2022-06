Lai lịch lý thú của bộ ba nhân vật trong phim 'Why Her?'

Bên cạnh những màn đấu trí gay cấn và chuyện tình “cô ơi, anh yêu em”, phim “Tại sao lại là Oh Soo Jae?” trên FPT Play còn ghi điểm bởi bộ ba nhân vật chính có tính cách thú vị.

Là một trong những tác phẩm truyền hình đáng trông đợi trên FPT Play tháng 6 này, Why her? (tựa Việt: Tại sao lại là Oh Soo Jae?) sở hữu kịch bản thú vị với các nhân vật cá tính, được vào vai bởi dàn sao tài sắc vẹn toàn xứ Hàn. Tác phẩm do đạo diễn Park Soo Jin cầm trịch. Cô là người đứng sau hàng loạt tựa phim từng đạt rating “khủng” như Chuyện tình bác sĩ, Người thầy y đức (2016), Khi nàng say giấc (2017)…

Chuyện phim xoay quanh hành trình “lên voi xuống chó” của Oh Soo Jae (Seo Hyun Jin thủ vai) - nàng luật sư tài giỏi nhưng bị giáng chức xuống vị trí trợ giảng tại trường luật. Nhờ sự giúp đỡ từ chàng sinh viên Gong Chan (Hwang In Yeop thủ vai), Oh Soo Jae dần lấy lại tinh thần và lên kế hoạch vạch trần những kẻ đã hãm hại cô.

Nữ luật sư khát khao danh vọng Oh Soo Jae

Bằng thực lực, Oh Soo Jae sớm khiến bao người đố kỵ khi trở thành luật sư trẻ tuổi nhất tại TK Law Firm - công ty luật nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc. Cô theo đuổi các vụ kiện với bầu nhiệt huyết cháy bỏng, thậm chí sẵn sàng làm mọi thứ mình tin là đúng nhằm giành chiến thắng cho thân chủ.

Tài trí hơn người khiến Oh Soo Jae bị ganh ghét, đố kỵ.

Một biến cố kinh hoàng bất ngờ xảy ra đã phá tan công sức Oh Soo Jae gây dựng suốt nhiều năm. Sự kiện này lập tức đẩy nữ luật sư xuống đáy sự nghiệp. Chấp nhận công việc trợ giảng để trang trải cuộc sống, cô vẫn nỗ lực tìm mọi cách hòng chứng tỏ bản thân bị gài bẫy.

Thuộc tuýp phụ nữ độc lập, mạnh mẽ, Soo Jae hấp dẫn khán giả nhờ tính cách kiên định và quyết đoán. Nhân vật còn gây tò mò bởi sự phức tạp và đa chiều. Vốn lạnh lùng, kiêu hãnh lúc tung hoành ngang dọc, nhưng luật sư Oh bỗng trở thành một người trầm lắng, đa nghi, thậm chí cay nghiệt với cuộc đời sau pha trượt dốc.

Vai diễn này được đạo diễn Park Soo Jin trao cho Seo Hyun Jin. Là diễn viên từng đoạt giải Baeksang danh giá, nét đẹp sắc sảo và tài biến hóa đa dạng của cô đã mang đến màn hóa thân xuất sắc trong Why her?.

Chàng sinh viên ấm áp, lạc quan Gong Chan

Nhiều năm trước, Oh Soo Jae đã tin tưởng và giúp đỡ chàng thanh niên Gong Chan cãi trắng án trong một án mạng bị kết tội oan. Bước ngoặt kể trên thôi thúc Gong Chan theo học ngành luật. Ấn tượng sâu đậm về Soo Jae cũng khiến anh lấy ân nhân làm hình mẫu bạn gái lý tưởng của mình.

Gong Chan là người đồng hành cùng Oh Soo Jae trên hành trình đi tìm công lý.

Trớ trêu thay, lúc gặp lại nhau tại trường luật, lòng ngưỡng mộ anh dành cho cô nhanh chóng lung lay sau khi chứng kiến sự “tha hóa” của thần tượng. Song, chàng sinh viên vẫn hy vọng lòng chân thành của mình sẽ khiến Oh Soo Jae thay đổi.

Khác hẳn hình tượng trai hư lạnh lùng trong True beauty, vai diễn thanh niên Gong Chan ấm áp trong phim mới hứa hẹn là màn lột xác đáng nhớ của chàng “nam thứ vạn người mê” Hwang In Yeop. Luôn vui vẻ và thân thiện với mọi người, ít ai biết tinh thần lạc quan ở anh chỉ có được sau hành trình đi đến tận cùng nỗi đau và tìm thấy sự cứu rỗi.

Bậc thầy thao túng tâm lý Choi Ta Guk

Sở hữu đôi mắt sắc bén trái ngược nụ cười dịu dàng, Chủ tịch công ty luật Choi Ta Guk (Heo Joon Ho thủ vai) trong mắt công chúng là quý ngài uy nghiêm, cuốn hút. Nhằm hiện thực hóa mong muốn của bản thân, ông không ngại vượt qua ranh giới trắng đen, làm những chuyện bất hợp pháp, thậm chí trái luân thường đạo lý.

Choi Ta Guk gây ấn tượng với vẻ ngoài uy nghiêm, cuốn hút.

Năm xưa, chính vị chủ tịch này đã chủ động tiếp cận Oh Soo Jae và đưa ra lời đề nghị không thể chối từ để mời cô đầu quân vào công ty mình. Tuy nhiên, với bản tính thích thao túng người khác, Choi Ta Guk luôn khéo léo giữ các nhân viên trong tầm kiểm soát rồi âm thầm chi phối họ, hòng đảm bảo mọi thứ diễn ra đúng lộ trình.

Heo Jun Ho, ngôi sao kỳ cựu từng giành giải Rồng Xanh, tiết lộ: “Choi Tae Guk không chỉ là nhân vật phản diện một chiều. Ông có quá khứ thú vị cũng như nắm giữ nhiều bí mật động trời, ảnh hưởng rất lớn đến mạch truyện chính”.

Với bộ ba nhân vật thú vị, Tại sao lại là Oh Soo Jae? được kỳ vọng mang lại làn gió mới cho đề tài luật sư, pháp đình Hàn Quốc thông qua câu chuyện về mối quan hệ nhẹ nhàng, sâu sắc giữa cặp cô trò trường luật Oh Soo Jae và Gong Chan.